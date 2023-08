Denunciats en fer una barbacoa a l’espai natural, a Coll de Nargó

Els Agents Rurals apagant la barbacoa portàtil a Coll de Nargó (RàdioSeu)

Els Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya han denunciat aquest dilluns, 21 d’agost, un grup de persones al terme municipal de Coll de Nargó, després que els han enxampat encenent una barbacoa portàtil a l’espai natural de les Basses del Codó.

Els vigilants han advertit que, a més a més, aquesta imprudència greu l’estaven duent a terme en un moment en què Coll de Nargó és un dels municipis de Catalunya que està en risc màxim d’incendi forestal. Aquest dilluns mateix, de fet, quasi tot el sud de l’Alt Urgell ha entrat al nivell més alt (3) del Pla Alfa de prevenció d’incendis, que actualitzen cada dia els Agents Rurals.

Aquest situació també inclou els municipis de Peramola i Bassella, entre d’altres. Per això, s’ha obert el procediment de denúncia contra aquests presumptes delinqüents ambientals, per a determinar quina sanció han de rebre.

A més a més, més enllà d’aquest alt risc actual, el Departament d’Interior de la Generalitat recorda que des del 15 de març passat i fins al 15 d’octubre està vigent la prohibició total de fer foc al bosc i al medi natural (en una franja de 500 metres), amb l’excepció de propietaris que tinguin autorització oficial per a fer-ho. La norma contempla que, en aquest període, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo -com era el cas de la infracció detectada a Coll de Nargó- ni els relacionats amb l’apicultura. I dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, només es pot fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.