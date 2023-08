La ventada desprèn una teulada a Adrall

Imatge del despreniment de la teulada a Adrall a causa del vent (Foto cedida per Lluís Obiols a RàdioSeu)

La ventada que hi ha hagut aquest dimarts a la tarda a l’Alt Urgell, en el marc d’una tempesta, ha causat danys a diverses poblacions de la comarca. La incidència més destacada ha estat a Adrall, on una teulada ha sortit volant i les seves restes han anat a parar a la carretera C-14.

Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, els fets s’han produït a un quart i cinc de 6 de la tarda (18.20 hores) al punt quilomètric 175 de la C-14, a prop de la confluència amb l’N-260. Per causes que ara s’investiguen, una coberta de fibrociment s’ha desprès juntament amb dues bigues de fusta. Tot seguit, aquests elements han quedat estesos a la carretera, ocupant tota la calçada, i això ha obligat a tallar el trànsit en els dos sentits de la marxa, cosa que ha generat importants retencions.

Al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, amb la presència d’agents del Grup d’Estructures Col·lapsades. Aquests experts han analitzat l’edifici, conjuntament amb el tècnic competent de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet, i han conclòs que no hi havia perill estructural d’esfondrament per a la resta de l’edificació, malgrat que l’estructura ha quedat a la vista. En les tasques de neteja de la via i control del trànsit també hi han intervingut els agents dels Mossos d’Esquadra. A poca distància, al peu de la carretera N-260 a Adrall mateix, també hi ha hagut el despreniment d’un tros de teulada a la via pública. I a Arfa, al mateix municipi de Ribera d’Urgellet, ha caigut un arbre.

Des d’Emergències també han informat que aquest episodi de vent intens ha obligat els Bombers a fer d’altres sortides per incidents semblants, sobretot per la caiguda d’elements de construcció o naturals. A la Seu d’Urgell, s’ha fet una actuació per la caiguda de branques i d’un arbre al carrer del Bisbe Iglesias Navarri, a tocar del carrer del Bisbe Guitart, i una altra de semblant a la carretera de Calbinyà.

Mentrestant, a Oliana s’ha produït una inundació al Pavelló Francesc Betriu per l’acumulació d’aigua. Pel que fa a comarques veïnes, també s’ha notificat caigudes de trossos de teulada, de branques o d’arbres en municipis com la Pobla de Segur, Tremp i Ponts.