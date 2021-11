Consells per als qui mai han fet exercici físic

Les conseqüències del sedentarisme en el nostre estat de salut són de sobres conegudes: sobrepès, obesitat, risc cardiovascular… Per això, segons els experts de la Fundació Espanyola del Cor, és fonamental la pràctica regular d’exercici físic, durant un mínim de 30 minuts al dia tres vegades a la setmana.

Anar al gimnàs, muntar en bici, sortir a caminar o a córrer formen part de la rutina saludable de milers de persones. Però no sempre es donen les circumstàncies per a poder entrenar fora, i cal buscar alternatives.

Quan es pren la decisió de posar-se en forma, cal evitar el debat amb un mateix i automatitzar la decisió d’entrenar, sense excuses.

La clau resideix en ser regular, perquè són necessaris 66 dies (no 21 dies, com es diu) per a automatitzar un hàbit.

Cal tenir paciència i ser progressiu en l’entrenament, i no oblidar aquest dit popular: “El que molt corre, aviat para'”.

Així mateix, buscar una franja horària on hi hagi menys possibilitats de fallar (en aixecar-se, al migdia o en acabar la jornada laboral), ja que resulta d’ajuda per a aconseguir el propòsit marcat.

Altres consells són la necessitat de descansar de manera adequada, amb almenys set o vuit hores de son, beure més aigua en el dia a dia per a millorar l’estat d’hidratació i, per descomptat, aprofitar qualsevol excusa per a portar una vida més activa, per exemple, evitant en tot moment l’ús de l’ascensor.

Per Consumer/eroski.com / AMIC – Tot Sant Cugat