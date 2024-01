Catalunya: FGC Turisme registra un Nadal amb gran volum d’activitats esportives i de natura

Activitats complementàries a l’esquí a Boí Taüll (Govern.cat)

Les sis estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han conclòs el període de vacances de Nadal, Cap d’Any i Reis amb una oferta creixent d’activitats de natura en alta muntanya molt diverses i que han atret un gran volum de visitants.

Aquestes festes han estat marcades per una estabilitat meteorològica durant tot el període de vacances. Això ha permès que un gran nombre de persones hagin pogut gaudir de les instal·lacions d’FGC Turisme amb una majoria de dies assolellats. Les estacions d’FGC han ofert serveis i múltiples activitats alternatives a l’esquí i al surf de neu que han estat claus per a fer que 161.250 persones hagin gaudit de l’alta muntanya.

El president d’FGC, Toni Segarra i Barreto, ha valorat la temporada “positivament. Malgrat no hem tingut els gruixos de neu que desitjàvem, la bona feina que s’ha fet a les estacions ha permès que s’hagi pogut esquiar en bones condicions en els dominis esquiables disponibles. Haver tingut les sis estacions obertes a tothom durant totes les vacances ha estat un èxit, tenint en compte que enguany hi ha moltes estacions de la península que aquest hivern no han pogut obrir”.

Segarra confirma que “la tasca de diversificar la nostra oferta i tenir una gran quantitat d’activitats a l’abast de tots els públics ha estat també un element important d’atracció per a molta gent que ens ha vingut a visitar i a gaudir de les nostres instal·lacions, Aquesta és la nostra funció al territori: propiciar i contribuir en el dinamisme econòmic i social a les comarques de muntanya”.





El balanç, estació per estació

L’estació de muntanya de Boí Taüll ha rebut la visita de molts turistes que han estat a de l’alta Ribagorça i a la Vall de Boí. L’estació ha registrat un elevat flux continu de visitants des del 22 de desembre, Nadal, fins a Reis, passant per Cap d’Any amb una suma propera als 22.500 visitants.

La diversificació d’activitats en l’oferta de Boí Taüll ha estat la clau per a la destacada afluència de visitants a l’estació. Destaca la tradicional Gran Baixada de Torxes que va tenir una altíssima participació i molts espectadors i que va acabar en una multitudinària sessió de música DJ a la Terrassa Cow Boí. I és que les sessions de DJ en aquesta instal·lació han estat les protagonistes absolutes del après esquí a Boí Taüll durant aquestes festes nadalenques. Altres activitats com a tallers i jocs pels més petits han estat un èxit participatiu.





La Molina ha acabat les vacances de Nadal en un ambient plenament hivernal i amb una nevada per rebre els Reis d’Orient. L’estació va ser durant les vacances de Nadal el punt de trobada de 38.961 d’entusiastes de l’esport i de les activitats d’oci en alta muntanya. L’estació ha acollit fins a 10 esdeveniments diferents a les seves pistes per a promoure l’esport i permetre als visitants gaudir de les activitats a l’aire lliure, consolidant-se com un autèntic centre d’esports i entreteniment.

Destacar que la Molina continua el seu camí esportiu que la defineix com la “masia dels esports d’hivern” ja que ha estat una de les poques estacions de l’estat espanyol on s’ha pogut entrenar i disputar curses d’esquí alpí del calendari de Lliga Catalana de la FCEH. Han estat a disposició dels clubs l’Estadi de Solell i el dels Plans.

Durant aquest període s’han realitzat diferents esdeveniments destinats a promoure l’esport entre els més joves, com la 73a edició del Descens infantil de la Molina l’1 de gener, amb la participació de 125 nens i nenes d’entre 0 a 6 anys, acompanyats dels seus pares. Altres esdeveniments destacats van ser la Salomon X-Race el 3 de gener, i el 29è Trofeu Infantil La Molina d’esquí alpí per a esportistes de la categoria U14 el 4 i 5 de gener amb més de 200 participants.





Durant la campanya de Nadal, les estacions d’Espot Esquí i Port Ainé han tingut una notable afluència, amb més de la meitat del domini esquiable obert i una agenda plena d’activitats. Remarcar una ocupació excepcional a l’Hotel Port Ainé 2000***, peu de pistes, que ha assolit un 95% d’ocupació.

Una de les claus d’aquest èxit ha estat el bon estat de neu de les pistes queestaven obertes i l’ampli ventall d’activitats festives que s’han ofert als 18.254 visitants que han passat per Port Ainé i els 10.974 per Espot. A Port Ainé, el festival de Nadal ha inclòs la tradicional cagada de la tronca, tallers de pintacares, concursos de trineus, actuacions de màgia i sessions de DJ a la terrassa de Clots, creant un ambient festiu i acollidor per a tota la família. A Espot, amb les activitats del parc lúdic, sessions de DJ a la terrassa i actuacions de màgia s’ha aconseguit festes per a tots els públics.

El clímax de les celebracions d’Espot Esquí i Port Ainé ha estat l’arribada dels Reis Mags d’Orient, que s’ha commemorat amb una espectacular baixada de torxes i una deliciosa xocolatada, una tradició que ha posat punt final a les festes.





Per la seva banda, Vall de Núria és la clara definició d’estació de muntanya amb oferta activa els 365 dies l’any. Ofereix activitats i atractius que permeten compensar períodes d’escassetat de neu com aquest, on el balanç de visitants ha baixat lleugerament respecte al mateix període de l’any anterior. Tot i així, el balanç de tancament anual és molt positiu, amb 235.000 visitants que han accedit el 2023 a l’estació a través del Tren Cremallera, amb un increment de l’11% respecte al 2022.

El conjunt d’activitats que fan que Vall de Núria no hagi de dependre exclusivament de la neu permeten una afluència de visitants constant durant les festes, a la vegada que tota aquesta varietat d’activitats atrau visitants de tota mena, generant un impacte econòmic notable al territori. Enguany ha comptat amb 18.000 visitants en l’època de Nadal.

Destaquen la tematització de l’estació de muntanya amb motius nadalencs, donant protagonisme a la figura del Tió. S’ha pogut esquiar a les àrees de debutants i de nivell mig, i per a aquells que volien veure les panoràmiques han pogut visitar el mirador de l’Alberg amb integració del bitllet del Cremallera i el Telefèric. Les habituals visites al Santuari i les exposicions permanents (Cremallera, Memòries de Neu, Centre d’interpretació), així com el Parc Lúdic i les activitats après ski que han tingut molt bona acollida, i la consolidació del nou restaurant El Racó amb una cuina de muntanya de temporada centrada amb producte del territori.





A Vallter ha destacat durant les festes nadalenques com una estació de muntanya completa i diversificada, oferint activitats per a tots els públics. Amb un enfocament especial a l’esquí per a principiants, l’estació ha impulsat la campanya “3,2,1… Esquia a Vallter,” atraient 523 infants novells a aquest esport. Les activitats festives han inclòs experiències diverses: des de la participació al Mercat de Nadal de Camprodon fins a l’emocionant Experiència d’Esquí 360 amb les ulleres de realitat virtual, els 6.700 visitants d’aquest Nadal han gaudit d’esdeveniments que van més enllà de l’esquí i la pista de trineus. També s’han realitzat activitats especials per als més petits al Club Fajol, entrenaments de competició, i celebracions festives com el Tió i la Gran Festa de comiat al 2023. Cal afegir que, una vegada acabada la jornada d’esquí, l’activitat s’ha traslladat cada tarda a la pista de gel de Llanars per a poder continuar fent esport amb família i amics.

Vallter ha demostrat ser molt més que una estació d’esquí. S’ha consolidat com una destinació de lleure i celebració tot l’any, mostrant una adaptació i modernització per a oferir experiències memorables als visitants.





Encarant la temporada alta de competicions

A finals de mes de gener, Boí Taüll serà l’escenari de competicions de nivell internacional. L’estació de l’Alta Ribagorça serà seu de dues proves de la Copa del Món d’esquí de muntanya, el 27 i 28 de gener de 2024.

A la resta d’estacions hi ha previst un calendari complet amb circuits de competicions d’esquí alpí, muntanya i surf de neu a nivell de lliga catalana i estatal.