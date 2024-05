Triomf de Joan Vinyes-Jaume Font a les 2 hores del Jarama

La parella Joan Vinyes – Jaume Font, guanya al circuit del Jarama (FotoEsport)

Joan Vinyes – Jaume Font (Porsche 992 GT3 CUP) van aconseguir un triomf excel·lent a la prova inicial del Campionat d’Espanya de Resistència (CER) 2024. Van estar sempre en posicions de podi i van mantenir la seva estratègia en els moments en què semblava que algun dels rivals a batre se’ls escapava. Van superar en 13”870 el seu immediat seguidor, el Porsche 992 CUP pilotat per Barambio – García.

Satisfacció al box de Baporo Motorsport un cop finalitzades les 2 hores del circuit del Jarama. Vinyes comentava d’aquesta manera algun dels moments claus de la prova: “El Safety Car (SC) que va sortir a la primera hora de carrera va fer que perdés l’avantatge que havia aconseguit a les primeres 15 voltes de cursa. Em va superar Faligand i vaig haver de deixar-lo marxar per a no posar en risc els pneumàtics, quedava molta carrera per davant i en el canvi de pilot es podia recuperar el lideratge. Jaume (Font) va estar impecable defensant la posició a l’última part de la prova. Triomf i deixem Madrid molt satisfets”.





Les previsions climatològiques es van complir

Les temperatures altes van posar a prova l’estat físic dels pilots. Els termòmetres van superar els 30 graus durant el cap de setmana, mentre que a la pista es van superar els 50 graus. És evident que l’ambient ha estat molt dur tant pels equips com per les mecàniques. Tenir cura del desgast dels pneumàtics no ha estat una tasca fàcil.





Va quedar clar des del començament. Segueix el bon feeling entre Vinyes i el Jarama

Feia moltes temporades que el pilot andorrà no competia al circuit de San Sebastián de los Reyes i, a més, mai no ho havia fet al volant d’un Porsche. Aquestes incògnites aviat van tenir una resposta positiva.

Als entrenaments lliures, el principal objectiu era treballar per a adaptar les prestacions del Porsche a la peculiar pista del Jarama, tenien una hora per a aconseguir-ho i, segons el temps final, va ser suficient. A l’última sortida a pista van aturar el crono en 1’35”598, no va ser el millor registre de la tanda, però estava clar que havien deixat alguns detalls per al moment de la veritat.

La confirmació va arribar als entrenaments oficials, Vinyes amb un registre de 1’34”321 va ser el més ràpid de la primera sèrie, per la seva banda Font també va evidenciar una excel·lent adaptació al Jarama i amb un crono de 1’34”490 es va situar en quarta posició, a 1”3 del més ràpid de la sèrie.

Un cop feta la mitjana dels temps dels equips, la de Vinyes – Font va ser de 1’34”406, la millor dels 19 inscrits i en conseqüència van encapçalar la graella de sortida de la cursa.





Vinyes – Font van mantenir sempre el control de la prova

Vinyes va estar a la graella inicial i la seva sortida no va donar cap opció als seus rivals. Va liderar la prova durant les primeres 14 voltes distanciant-se dels seus rivals directes de manera continuada a cada volta. La sortida del cotxe seguretat va provocar que les diferències desapareguessin.

Quan l’SC va abandonar la pista, Joan no va voler arriscar a quedar-se sense rodes i va deixar via lliure a un incisiu Jeremy Faligand que va imprimir un ritme que el pilot de Baporo Motorsport no podia seguir si es volia mantenir fidel a la seva estratègia inicial.

L’arribada del moment del refueling i el canvi de pilot va normalitzar la situació i Font va passar a encapçalar la prova encara amb més de 50 minuts de cursa per davant i amb una diferència de 35 segons sobre l’experimentat Borja Garcia. Era evident que Garcia li llimaria la diferència a Font, però al final va ser més que suficient i la dupla de Baporo Motorsport va assolir el primer triomf de la temporada al CER 2024.

Vinyes – Font tornaran a situar-se al volant del Porsche 992 GT3 CUP, dins d’aproximadament un mes (dies 8 i 9 de juny), al Circuit de Los Arcos (Navarra). Serà a la disputa del segon meeting del Campionat d’Espanya de Turismes (GT-CET) 2024.