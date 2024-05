Àxel Esteve anuncia la seva retirada després de 15 anys competint

Vidosa, Esteve i Visa, a la roda de premsa. Foto: Creand Supporting

Àxel Esteve ha anunciat aquest dilluns, 13 de maig, la seva retirada de la competició després de 15 anys com a esquiador. L’andorrà farà un canvi de rumb i, ara, passarà a formar part de l’estructura tècnica del grup U16 del programa d’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE).

“Em retiro sabent que he donat el meu màxim”, ha manifestat Esteve, de 29 anys, durant la roda de premsa en què ha anunciat la seva decisió i en què l’esquiador ha rebut el suport de la FAE amb gran part de la junta directiva. Després d’un temps de reflexió, en què ha posat “una balança” entre el seu projecte de vida i “el gran sacrifici que significa la competició”, ha pres la decisió de deixar l’esquí a nivell competitiu: “Penso que aquest últim tram ja pesava més un cantó que l’altre. A nivell personal, vull, ara ja, tenir una vida més tranquil·la”.

“Sempre he estat al 100% a cada portilló de sortida, per a donar el meu màxim i això em dona tranquil·litat”, ha assegurat Esteve, que s’ha mostrat emocionat durant l’acte d’aquest matí. L’andorrà ha estat reflexionant durant molt temps per a prendre aquesta difícil decisió: “He estat vivint un somni, sobretot aquesta recta final, amb la gent que m’estimo. Evidentment hi ha hagut moments difícils, també desil·lusions, però ha valgut la pena tot”.

“Avui és un dia dur i difícil per a mi, deixo de banda tot el que havia lluitat fins ara”, ha explicat l’andorrà, que ara formarà part de l’equip tècnic del grup U16 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE). És el final d’una etapa increïble, però no el final de l’esquí per a mi”.

Per la seva part, el director de la secció d’alpí, Roger Vidosa, ha destacat el paper d’Esteve com “el millor eslalomista que ha tingut Andorra”, i ha remarcat els seus resultats i el seu paper dins de l’equip nacional: “Ha tingut un paper molt important per a l’adaptació d’esquiadors més joves com Àlex Rius, Bartumeu Gabriel o Xavier Cornella. Ha disputat 85 curses de Copa d’Europa, tres Mundials (Courchevel 2023, Are 2019, St Moritz 2017), nou Copes del Món (tres gegants i sis eslàloms)”. A més, va formar part de l’equip del paral·lel que va córrer a les finals de la Copa del Món de Soldeu de 2023.

Aquesta temporada va assolir la 21è plaça a la Copa d’Europa de Berchtesgaden i ha tancat la seva carrera amb 23.00 punts FIS en eslàlom, la mínima puntuació possible al circuit FIS.