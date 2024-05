Un cirurgià (Istock.com)

eXeX, signatura dedicada a millorar la qualitat i les capacitats en l’àmbit quirúrgic mitjançant l’ús de la tecnologia, ha col·laborat amb el cirurgià britànic Robert Masson, en un ús pioner per a les ulleres de realitat mixta Vision Pro d’Apple, conjuntament amb el programari dissenyat per la pròpia eXeX per a utilitzar aquestes ulleres com a assistència durant diverses operacions diferents de medul·la espinal.

La innovació que aporten aquestes ulleres radica en la capacitat del programari d’eXeX d’oferir accés hologràfic i sense requerir contacte físic, a l’equip quirúrgic a través de les Vision Pro, de manera que tot el personal pot localitzar ràpidament l’equipament i instrumental que necessita, i estar informat sobre el pròxim pas que haurà de dur a terme seguint uns estrictes procediments. I, tot això, en temps real.

És, doncs, una eina de logística que facilita la localització, identificació i accés al material mèdic en un entorn tan complicat i, alhora, crític, com és un quiròfan. I des d’eXeX, deixen clar que mantindran aquesta tecnologia en l’àmbit de la logística, i no la utilitzaran com un dispositiu mèdic.

Usant això, el Dr. Masson i el seu equip han dut a terme amb èxit una sèrie de cirurgies de columna mínimament invasives, millorant el flux de treball i optimitzant el temps, a més de millorar l’atenció al pacient, segons comuniquen tots dos partners.

De moment, la solució d’eXeX amb les Vision Pro no es comercialitzarà, ja que encara es troba en fase de construcció i proves, però la companyia tampoc ha anunciat una data aproximada de llançament al mercat, si és que aquest es produirà.

L’ús d’ulleres de realitat mixta pot suposar una petita-gran revolució en el món de la medicina, perquè metges de tot el món podran comptar amb l’assessorament d’especialistes sobre el terreny sense que aquests s’hagin de desplaçar, un suport que podria ser molt útil quan es tracta d’ajudar en el tractament de malalties, o en intervencions, en les quals el metge que ha de tractar al pacient té poca o nul·la experiència.

També per als casos de desastres com en terratrèmols, erupcions volcàniques, inundacions o guerres, moments en els quals és més fàcil traslladar equip que persones amb tota la seva impedimenta i logística, de manera que un equip sobre el terreny sense tots els coneixements requerits, pot recórrer al saber d’experts reconeguts mundialment.





Per Tecnonews