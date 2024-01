Els Mossos i la Policia Nacional espanyola desarticulen un grup criminal que feia un enviament de marihuana i haixix que va ser interceptat a Vielha

Manilles i emissora dels Mossos d’Esquadra (Govern.cat)

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la Val d’Aran i l’Alta Ribagorça, de la DIC de la Regió Policial Alt Pirineu i Aran, conjuntament amb agents de la Policia Nacional han detingut 3 persones, dos homes de 29 i 38 anys, i una dona de 39 anys, a Almeria, Mijas i Torremolinos, a qui se’ls atribueixen delictes de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal.

El dia 12 de desembre, els investigadors han dut a terme dues entrades i escorcolls a les localitats de Roquetas de Mar i Almeria, on s’han intervingut 5.000 euros en metàl·lic, comprovants d’enviaments de diners a l’estranger, una armilla antibales, dispositius de seguiment electrònic per a abalisar carregaments de droga, telèfons mòbils i altres indicis que relacionen els detinguts amb la preparació i execució del transport de droga interceptat.

El dia 27 de desembre els investigadors van detenir a Vielha el cinquè detingut emmarcat en la investigació, un home de 46 anys, presumptament relacionat amb l’enviament de droga.





Un vehicle estacionat a Vielha, carregat amb haixix i marihuana

L’11 de setembre de 2022, els mossos van localitzar un vehicle carregat amb 41 kg de marihuana i 29 d’haixix que estava estacionat a l’aparcament del Parador de Vielha. Els investigats l’havien deixat seguint la ruta des d’Andalusia fins a la destinació final de la droga, països del nord d’Europa. En el marc de l’actuació policial, agents de la Unitat d’Investigació de la Val d’Aran i l’Alta Ribagorça van detenir una dona de 35 anys que va acudir al lloc per a endur-se el vehicle estacionat.

En aquest punt es va iniciar una investigació amb l’objectiu d’identificar la resta de persones responsables d’aquest transport. Arran de les primeres gestions, i donat que els investigats residien fora de Catalunya, es va establir un Equip Conjunt d’Investigació entre els Mossos d’Esquadra i la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policia Nacional de Torremolinos – Benalmádena. El treball conjunt dels dos cossos policials ha permès identificar les persones investigades i localitzar els domicilis a les localitats de Roquetas de Mar i Almeria.

Els investigadors treballen amb la hipòtesi que els investigats carregaven vehicles amb haixix i marihuana amb els que es desplaçaven amb destí a països del nord d’Europa per a vendre la droga.

El rol dels detinguts era bàsicament logístic. S’encarregaven tant de la gestió del transport del carregament de droga, com de la mateixa materialització, ja fos conduint el cotxe que portava la droga, o fent tasques de contravigilància per a esquivar controls policials, o l’assalt per part d’altres organitzacions criminals.