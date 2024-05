El Consell General participa en la 18a Sessió Plenària de l’Assemblea Parlamentària de la Mediterrània

L’Assemblea Parlamentària de la Mediterrània se celebrarà el 15 i 16 de maig a Braga (Consell General)

Una delegació del Consell General encapçalada per Pere Marsenyach i integrada per Meritxell Alcobé i Judith Casal participarà en la 18 Sessió Plenària de l’Assemblea Parlamentària de la Mediterrània (APM) que se celebra dimecres 15 i dijous 16 de maig a la ciutat portuguesa de Braga. Al llarg d’aquests dos dies s’elegiran els nous membres de la presidència del Fòrum de Dones de l’APM, s’aprovaran els comptes de l’assemblea per a l’exercici 2024-2025 i s’analitzarà el paper dels països de la conca mediterrània en afers globals.

En concret, es debatrà entorn la transformació digital en els sectors públic i privat, la implementació de la intel·ligència artificial i les perspectives econòmiques mundials i de la regió de l’APM. A més, es farà incís en el desenvolupament geopolític i de seguretat de la regió mediterrània, tenint en compte les amenaces criminals i el terrorisme.

A la 18a Sessió Plenària de l’APM hi participaran més de 250 delegats de 26 parlaments nacionals, 25 organitzacions internacionals i 10 representacions diplomàtiques.