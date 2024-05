Vinyes Jr – Barcons es queden a mig fer a la Diada off-road de Mollerussa

Joan Vinyes Jr pilotant el 205 a Mollerussa (FotoEsport)

Joan VInyes Jr – Marc Barcons van compartir, sense sort, al volant del Peugeot 205 de l’equip MBP Racing a les 3 hores de resistència de Mollerussa, segona cursa del Campionat de Catalunya de l’especialitat que es va disputar organitzada pels membres de la Escuderia que dona nom a la diada.

L’abandonament es va produir a meitat de cursa, en aquell moment el jove pilot andorrà va tenir que deixar la pista remolcat per un vehicle d’assistència en comprovar que el motor del Peugeot 205 havia dit prou.





Climatologia molt dura tant per als pilots com per a les mecàniques

Temperatures estiuenques les que van tenir els participants de la Diada off-road de Mollerussa. Els termòmetres es van apropar als 30 graus, per tant, no cal dir que els presents a les instal·lacions del circuit del Parc de la Serra van “patir” l’arribada de l’estiu al Pla d’Urgell.

La gran quantitat de pols a la pista, sobre tot al principi de les 3 hores, va provocar que la primera sortida del vehicle de l’aigua per a regar es produís quan encara no s’havien completat els primers 10 minuts de competició.





De sortida, Vinyes Jr – Barcons entre els millors de classe 1, però…

Vinyes Jr, va prendre la sortida a la cursa amb normalitat, tot i que la visibilitat en algunes zones del circuit era pràcticament nul·la. Quan els organitzadors van creure oportú regar per primera vegada es van produir els primers ensurts.

Entre els afectats Vinyes Jr, així explicava el que va succeir: “La pista mullada patinava molt i vaig fer una virolla, em vaig quedar amb el cotxe en sentit contrari i vaig haver d’esperar que em passessin tots els rivals. Quan vaig reprendre la cursa estava a la darrera posició. Tocava remuntar i això vaig fer en els minuts que em quedaven del meu relleu”.

Amb Barcons al volant, la línia ascendent va continuar fins que en el tram final del seu relleu va punxar i va haver d’entrar a l’assistència per a fer el canvi de roda. Quedaven pocs minuts per a fer el canvi de pilot i van decidir fer-lo abans de tornar a la pista.

Vinyes Jr, es va situar al volant, però per poc temps. Portava menys de 10 minuts del seu segon relleu quan el motor del Peugeot 205 va “decidir” donar per acabada la seva presencia a la pista de Mollerussa.

Malgrat que la presencia al circuit del Parc de la Serra no va ser gens plàcida, Vinyes Jr, es mostrava molt content de la seva participació. Aquestes eren les seves paraules: “No ha esta fàcil, l’escenari va ser complicat, en alguns llocs, quan portaves cotxes davant, no es veia res. Tot i així, estic molt satisfet de l’experiència, el ritme crec que ha estat bo sobretot en la part quan vaig avançar a cinc o sis rivals després de la virolla”. A més, el pilot andorrà feia aquest esment: ”La punxada que va patir el Marc o el trencament del motor formen part de les curses i quan toca, doncs, cal acceptar-ho i pensar en recuperar-se i que la propera vegada hi hagi mes sort. Repeteixo, men vaig de Mollerussa molt content i també molt acalorat. Quina calor que fa! “.

El calendari actual de la Federació Catalana d’Automobilisme (FCA), deixa oberta la possibilitat de disputar un altre cursa per a substituir la cancel·lació de la cursa de Masquefa. La que sí està confirmada es la Diada d’hivern de Lleida, el primer dissabte (dia 2) de novembre.