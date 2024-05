Esquí: Xavier Salarich i Àxel Esteve s’incorporen al cos tècnic dels grups EEBE

Presentació del programa EEBE a les famílies (FAE)

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) està treballant aquestes setmanes en el tancament dels diferents equips de competició de la pròxima temporada. El català Xavier Salarich i l’andorrà Àxel Esteve són les novetats del cos tècnic dels grups d’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE). Ahir dilluns, al vespre, l’equip tècnic dels grups EEBE de la pròxima temporada es va presentar a les famílies dels membres U16 i U19, explicant el funcionament del programa i resolent dubtes.

D’aquesta manera, el cos tècnic EEBE queda de la següent manera: el grup U16 tindrà a Pol Carreras com a responsable, amb Josep Miquel Martín, ‘Xita’ i Àxel Esteve com a entrenadors; el grup U19 tindrà a Xavier Salarich com a responsable i a Dídac González com a entrenador. Els dos grups tindran a Martí Lázaro de preparador físic.

Salarich ha estat esquiador, competint en diferents Copes d’Europa, Mundials júniors i diverses curses del calendari internacional. Ha estat membre de l’equip espanyol d’esquí alpí durant set anys i és Tècnic Esportiu de Nivell 3 -màxima titulació a Espanya-. A més, té experiència tècnica amb equips privats de Noruega, Suïssa i també ha estat fundador de l’equip espanyol femení privat Fast (Female Alpine Ski Team).

Esteve ha estat esquiador amb la Federació Andorrana d’Esquí durant els últims 15 anys. Ha alternat la seva carrera esportiva amb la seva formació acadèmica i és graduat en CAFE (Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport), graduat en Administració d’Empreses i es troba ara en l’últim any del màster de Direcció Esportiva, a més de disposar del títol d’entrenador d’esquí.