El guitarrista David Font actuarà a Casa Cristo la Nit dels museus

El guitarrista andorrà, David Font (Comú d’Encamp)

El guitarrista David Font actuarà al museu Casa Cristo, a la Mosquera, a la parròquia d’Encamp, durant les tres visites que s’han programat per a celebrar el Dia internacional dels museus i la Nit dels museus amb l’objectiu de fer “viatjar en el temps” els visitants a través d’una experiència sensorial.

Les tres visites especials amb motiu del Dia internacional dels museus seran musicades i amb la llum de les espelmes per a acompanyar el visitant. Les visites seran a les 20:00, les 20:45 i les 21:30 hores del dissabte 18 de maig, tindran una durada de 40 minuts i finalitzaran amb un tast de coca de pa i vi ranci.

La iniciativa pretén obrir les portes dels museus i fer difusió del patrimoni cultural i etnogràfic de la parròquia d’una manera original i atractiva, més lúdica i oberta a un públic molt més ampli. La proposta d’aquest 2024 per part del Comú d’Encamp és traslladar el visitant a l’època original del museu, a través dels sentits, destacant l’oïda amb la música, la vista amb les espelmes i el gust amb el tast de productes típics d’aquella època.

Durant tota la jornada hi haurà portes obertes als museus a tot Andorra, impulsat per la Taula de Museus i, per tant, Museu Casa Cristo se suma a aquesta iniciativa amb visites i entrada gratuïta durant tot el dia i els tres passis especials musicats i amb llum de candela al vespre.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut del Comú d’Encamp, Joan Sans, assenyala que “obrim les portes de Casa Cristo amb una activitat que combina cultura i una experiència sensorial per a fer viatjar als visitants en el temps, encara que sigui per uns moments”. I ha afegit “aquestes iniciatives ajuden a difondre el patrimoni i que la ciutadania aposti per conservar-lo, perquè el viuen en primera persona”.

Font interpretarà diverses peces de música tradicional de finals del segle XIX i principis del XX, amb la idea de transportar el visitant a l’època de construcció del museu i fer-ho a través de la música que s’escoltava i es ballava en aquella època a tot el Pirineu.

L’entrada és gratuïta, però cal reserva obligatòria, ja que l’aforament és limitat. Es pot reservar trucant al +376 833 551, o bé enviant un correu a casacristo@encamp.ad o bé per WhatsApp al 611 425.

David Font és un guitarrista andorrà de música clàssica, però en constant investigació de la música popular andorrana i del Pirineu i en projectes etnogràfics al voltant de la música i combinats amb la nova creació musical. És professor des de fa molts anys, i des de 2019 ensenya a l’Institut de Música d’Andorra la Vella.