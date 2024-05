Pal Arinsal posa a la venda les entrades per als Campionats del Món UCI de BTT

Imatge de l’any passat dels Campionats del Món de BTT (organització)

Pal Arinsal rebrà per segona vegada uns Campionats del Món de BTT, l’esdeveniment més important del calendari esportiu de la BTT que tindrà lloc del 26 d’agost a l’1 de setembre. L’organització ha posat a la venda, aquest dilluns, les entrades de l’esdeveniment que acollirà un total de 5 modalitats, dues més de les habituals.

Els tiquets es poden adquirir a la web tickets.palarinsalandorra2024.com i donaran accés als diferents remuntadors habilitats durant la setmana de l’esdeveniment i als autobusos per a arribar i moure’s pel sector de Pal, així com a les grades per a veure les curses i gaudir de l’espectacle que oferiran els millors corredors del món. La Caubella (XCO) i Fontanals (DHI) seran els epicentres de l’esdeveniment, on els espectadors podran viure les diferents animacions i activitats que s’habilitaran en paral·lel.

El preu de les entrades parteix dels 20 euros i s’ofereixen tres opcions: entrades d’un dia, de tres dies i de set dies. Els infants de fins a 6 anys podran accedir a les instal·lacions de forma gratuïta i hauran d’anar acompanyats d’un adult i presentar un document d’identitat. Els usuaris amb un forfet de temporada de Grandvalira Resorts podran gaudir d’un descompte del 20% en el preu de l’entrada de tres dies, i tindran accés gratuït del dilluns 26 al dijous 29.

Així mateix, per tal de fer que els Campionats del Món sigui un esdeveniment accessible per a tothom, l’organització destinarà un nombre de places per a persones amb algun tipus de diversitat funcional. D’altra banda, en el marc del pla de mobilitat dels Campionats del Món de BTT a Pal Arinsal, les línies d’autobús regular L5 i L6 tindran freqüències gratuïtes durant els dies de competició.