Andorra, primer país del món en passar la revisió de l’ONU sobre les contribucions nacionals contra el canvi climàtic

Visita dels experts de l’ONU sobre l’informe de transparència del canvi climàtic amb David Forné, quart per la dreta (SFG)

Andorra s’ha convertit aquesta setmana en el primer país del món en passar la revisió, per part d’una delegació del secretariat del Conveni Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC), de l’Informe Bianual de Transparència (BTR) que el Principat va entregar a la comunicat internacional a finals de l’any passat. “Hem sigut el primer país en presentar aquest informe i, per tant, també som els primers en passar la revisió per part de l’ONU”, ha destacar el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, qui ha apuntat que aquest fet converteix Andorra en referència. “És un moment històric que demostra el compromís i l’ambició d’Andorra en la lluita contra el canvi climàtic”, ha ressaltat Pepa López, revisora experta del CMNUCC, qui també ha explicat que l’auditoria ajudarà en la revisió dels informes que també han d’entregar la resta de països.

El BTR és el document on es recull la informació relativa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) nacionals, els objectius de reducció de les mateixes, així com les mesures i polítiques que el país ha tirat endavant per a lluitar contra el canvi climàtic i l’històric d’emissions de CO2. Aquest mecanisme de transparència, que es desprèn de l’Acord de París, estableix l’obligació de tots els països signants de l’Acord a entregar cada dos anys un informe explicant els compromisos i avanços realitzats per a fer front a la lluita contra el canvi climàtic. Aquest primer informe és obligatori lliurar-lo a l’ONU com a molt tard a finals de 2024, i Andorra ho ha fet més d’un any abans, ja que el va entregar a l’octubre de 2023.

Forné ha apuntat que, malgrat que el país sigui responsable d’emetre percentualment molt pocs gasos d’efecte d’hivernacle, vol ser referent en la presentació dels mecanismes de transparència perquè “Andorra rep els impactes del canvi climàtic de la mateixa manera que ho fan la resta de països, i al ser territori de muntanya de forma més vulnerable”. Pel que fa a l’anàlisi del document, López ha apuntat, en nom de la resta d’experts i també del secretariat, que l’informe és “complet i transparent” i en referència als objectius que s’ha marcat Andorra també ha assenyalat que són “ambiciosos” tenint en compte que és un petit país, i per tant, la capacitat de reducció d’emissions es més baixa.