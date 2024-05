Enquesta d’AR+I sobre convivència escolar

Una nena sola en el pati d’una escola (AR+I)

L’eix societat d’Andorra Recerca i Innovació ( AR+I) du a terme una enquesta de convivència escolar del curs 2023-2024. L’objectiu és obtenir dades sobre les relacions entre els alumnes de tercer cicle de primera ensenyança i els de segona ensenyança escolaritzats a Andorra per saber com se senten en l’entorn escolar, conèixer la seva percepció i comportament en relació amb les situacions que poden afectar la convivència i les accions negatives realitzades entre companys de l’escola.

L’enquesta de convivència escolar s’adreça als alumnes mitjançant un qüestionari autoadministrat al qual s’hi accedeix individualment per internet des de cada centre educatiu i en horari escolar. Se’ls pregunta, per exemple, com es troben amb els companys d’escola o si al seu centre hi ha nois o noies dels quals es burlen, als quals deixen de banda o als quals molesten.

El treball de camp de l’enquesta, que és un encàrrec del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, es preveu que es tanqui a mitjan d’aquest mateix mes de maig.