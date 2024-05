L’11è festival Canòlich Music té una nova imatge gràfica més moderna

Dos joves veient la nova imatge gràfica del Canòlich Music (festival)

El festival de música cristiana Canòlich Music, reconegut pel seu compromís amb la vivència de la fe, la música i la cultura, es prepara per a l’onzena edició amb una novetat: una imatge gràfica renovada i actualitzada. Així, doncs, coincidint amb el mes de Canòlich, els organitzadors del festival estan il·lusionats de presentar una estètica visual nova que reflecteix l’evolució de l’esdeveniment al llarg dels anys.

Amb un disseny fresc i contemporani, la nova imatge gràfica encarna l’essència vibrant i dinàmica del festival Canòlich Music. El nou logotip és un símbol que uneix la lletra “c” i la lletra “m”, tot fent un conjunt en forma de cub en perspectiva que es projecta cap al futur. També té el simbolisme de “la casa del Canòlich Music” on tothom hi cap i ningú no es queda endarrere, responent a la crida del Papa Francesc a una Església Sinodal.

Des dels seus inicis, el novembre de l’any 2013, el Canòlich Music s’ha destacat per oferir una experiència única i diversa per als seus participants. Ara, amb aquesta nova imatge gràfica, el festival continua el compromís d’innovar i sorprendre la seva audiència, joves i adults, mantenint sempre el seu esperit original i autèntic.

“Estem emocionats de presentar la nostra nova imatge gràfica a l’onzena edició del Festival Canòlich Music”, declara Pepe Chisvert, rector de la parròquia de Sant Julià de Lòria. Chisvert afegeix que “aquesta actualització reflecteix el nostre desig de continuar creixent i adaptar-nos a les expectatives dels joves, sense perdre l’objectiu de les primeres edicions: crear un espai d’encontre i de comunicació entre els joves i realitzar, alhora, una trobada d’artistes i de grups musicals”.

Amb aquest canvi, els organitzadors del festival Canòlich Music esperen donar una renovada benvinguda a tots els aficionats a la música en valors en aquesta nova etapa, convidant-los a gaudir d’una experiència inoblidable plena de bons moments, música, companyonia i fe. En unes setmanes es presentarà la nova pàgina web i el cartell amb els artistes que participaran a l’onzena edició que el Consell de Joves del CM esta ultimant.

Per a obtenir més informació sobre el festival Canòlich Music i per a estar al corrent de les últimes actualitzacions, es poden visitar les xarxes socials.