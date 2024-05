Gran contrarellotge de Raquel Balboa que serveix a l’Andona Team per a reivindicar suports

Raquel Balboa en un tram de la contrarellotge. Foto; Pics Fotografia

Als Campionats de Catalunya, la corredora andorrana, Raquel Balboa, de l’Andona Club, ha demostrat una increïble determinació i habilitat en la seva primera contrarellotge i en el seu primer any competint en ciclisme de carretera. Malgrat no comptar amb una bicicleta específica per a aquesta disciplina, ha utilitzat la de ruta, amb els acoblaments de la bicicleta de pista i unes rodes Hed, cedides per a l’ocasió.

Amb l’ajuda valuosa del seu entrenador s’ha estat treballant per a aconseguir la millor posició aerodinàmica possible. A més, la col·laboració de l’equip Biciclinic del Velòdrom ha estat fonamental en aquest procés d’adaptació. Gràcies a tot plegat, la ciclista del Principat ha obtingut una més que meritòria sisena plaça en categoria elit.

“La nostra filosofia com a equip és demostrar abans d’exigir, però amb talents com el de Raquel Balboa, ens encantaria accelerar el procés. Estem profundament agraïts per l’ajuda dels nostres patrocinadors i esperem que aquest projecte pugui rebre el suport necessari per a créixer al ritme que les nostres corredores ens estan marcant“, assenyalen des de l’equip Andona.

Des del club afegeixen que “volem assegurar-nos que atletes com Raquel Balboa puguin competir en igualtat de condicions, en una prova com han estat els campionats de Catalunya de contrarellotge, i que altres corredores de l’equip, que també desitgen participar, tinguin l’oportunitat de fer-ho”.

L’èxit de Raquel Balboa en la seva primera contrarellotge, assolint el sisè lloc en la categoria elit i el novè en la classificació general, és un testimoni del seu talent i dedicació. A menys d’un any dels Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025, des d’Andona Team “esperem que els suports necessaris arribin aviat perquè puguem continuar avançant i complir amb les nostres ambicions esportives”.