Andorra acollirà l’arribada del Rallye des Princesses “Richard Mille”

Cartell del Rallye des Princesses 2024 (ACA CLUB)

El Rallye des Princesses ‘Richard Mille’ celebrarà la seva 23a edició del 25 al 30 de maig. Aquesta edició, descrita com a “excepcional” per part de l’organitzador Peter Auto – mateix organitzador del Tour Auto -, recorrerà com ja és habitual part del territori francès i en aquesta ocasió, posarà punt final al Principat amb una arribada inèdita fora de França.

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB) i ACA Esportiva, juntament amb Andorra Turisme i Andorra Business, en col·laboració amb els comuns de Canillo i Ordino han decidit que aquesta prova arribi per primera vegada al país.





De París a Andorra

Després de la tradicional sortida des de la plaça Vendôme de París, el Rallye des Princesses ‘Richard Mille’ emprendrà un recorregut de més de 1.600 km per a arribar al Principat d’Andorra en 5 etapes: Tours (La Grange de Meslay), Saint Martin-de-Ré, Sarlat-la-Canéda, Carcassonne i el Principat d’Andorra.

Així ho han explicat el ministre de Turisme i Comerç del Govern d’Andorra, Jordi Torres Falcó, i el secretari general d’ACA CLUB, Toti Sasplugas Teixidó. Tot seguit, el ministre Torres ha afegit: «Com a país ens posiciona amb un segment turístic premium, i ens dona molta rellevància a nivell internacional sobretot del costat francès».

Per la seva banda, Sasplugas ha dit: «Per a nosaltres és molt important que vingui el Rallye des Princesses ‘Richard Mille’ per tres motius: un, perquè és la nostra obligació proposar activitats al ministeri de Turisme que puguin contribuir a la dinamització turística d’Andorra, dos, perquè és un ral·li de vehicles històrics amb tot el que això suposa per al aficionat del motor i, tres, perquè és un esdeveniment cent per cent femení».

Les tripulacions competiran sota la dura i exigent fórmula de la Regularitat que exigeix tanta precisió de la copilot com de la pilot i exigeix una excel·lent i constant entesa entre les companyes. Aquest esdeveniment també representa una invitació a viatjar i descobrir llocs poc coneguts, realçats per trobades gastronòmiques i vetllades temàtiques.





El Coll d’Ordino, epicentre de l’acció a Andorra

Ja a la darrera etapa, les competidores sortiran des de Carcassona per a dirigir-se a Andorra. Abans d’arribar, els equips disputaran tres proves cronometrades, una al Col de la Croix des Morts, un altre al Col du Chioula i la darrera a Ax-les-Termes.

Al Principat, arribaran per la frontera francoandorrana, passant per Canillo, Escaldes-Engordany, el centre històric d’Andorra la Vella, i dirigir-se cap a la Massana i, finalment, a Ordino, on està previst un reagrupament de 20 minuts, concretament al pàrquing Camp de la Tenada, lloc ideal per a admirar els cotxes que posteriorment es dirigiran cap al Coll d’Ordino per a disputar la darrera prova especial.

Tota la comissió esportiva d’ACA CLUB treballarà a l’organització de la prova en carretera tancada que es desenvoluparà a Andorra. En total es mobilitzaran una cinquantena de comissaris i oficials de l’Automòbil Club amb llicència FIA.





Una inscripció fabulosa

Entre la inscripció hi ha un estol de cotxes impressionant, amb les millors marques i models que han fet història a l’automobilisme mundial. Destaquen ni més ni menys que 21 models Porsche 550, 356, 911, 304 de variades versions i motoritzacions. També hi ha un BMW 327 de 1939, un Ford Thunderbird de 1957, i dos MG B del 1965 i 1972.

En acabar, el parc tancat es farà a Soldeu, on tots els cotxes que arribin a Andorra podran ser admirats en viu, ja que estaran exposats en finalitzar la jornada. L’accés al parc tancat serà gratuït i els infants menors de dotze anys podran accedir acompanyats d’un adult.

Per a completar la jornada, un complex hoteler a Soldeu acollirà un sopar de gala on es realitzarà el repartiment de premis a les millors classificades de l’etapa Carcassona-Andorra i els premis finals del Rallye des Princesses ‘Richard Mille’.

L’arribada del Rallye des Princesses ‘Richard Mille’ al país ha estat possible gràcies a la iniciativa de l’Automòbil Club d’Andorra, Andorra Turisme i Andorra Business, i compta amb la col·laboració dels comuns de Canillo i Ordino.