A algú se li passaran les ganes de menjar gambes

Hi ha poca gent que no suportin menjar peix de qualitat i, n’hi ha menys encara, que no els agradi el marisc. Els mars i oceans, tot i que se’ls castiga amb la contaminació, continuen brindant-nos l’oportunitat de degustar els seus fruits a taula. Com unes bones gambes vermelles de Tarragona o Palamós, per posar uns exemples.

I ens referim a les gambes perquè el “Naufragant per la xarxa” d’aquesta setmana va dedicat a un d’aquests exemplars. Per una vegada, la bestiola no va anar a parar a la panxa d’un sibarita, sinó que va ser la gamba la que es va organitzar un “festival” a costa d’un pobre peix. I és que la gana no perdona.

El vídeo, titulat “una batalla submarina” és del compte de Jesús Cáceres a la plataforma YouTube.