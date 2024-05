Esports amplia la dotació econòmica a les entitats esportives del país fins als 4,6 milions d’euros

La ministra, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat, Alain Cabanes (SFG)

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, han presentat aquest dilluns al matí l’adjudicació de les subvencions esportives 2024 per a les entitats legalment constituïdes al país. La ministra Mònica Bonell ha explicat que l’ajut destinat a les federacions i entitats s’ha incrementat respecte a l’any passat, d’una banda, amb la voluntat de continuar donant suport a un sector creixent i, d’una altra, perquè s’ha creat una ajuda específica per a preparar els Jocs dels Petits Estats Andorra 2025 destinada a les federacions que hi participaran.

Mònica Bonell ha informat que el Govern ha aprovat una partida total de 4.612.790 euros –4.276.790 per a les subvencions i 326.000 per a l’ajuda específica pels Jocs dels Petits Estats– que es reparteixen entre 41 entitats i federacions. D’aquest total, es desglossa que 25 entitats són d’esports olímpics, 8 esports col·lectius i 8 més d’esports no olímpics. “Aquest any hem augmentat respecte al 2023 un 8,86% l’import de les subvencions atorgades a les entitats esportives i clubs històrics i un 10,63% la partida total de subvencions i altres ajuts, mantenint així la tendència creixent des de 2022”, ha destacat la titular de Cultura, Joventut i Esports.

Entrant al detall de les ajudes donades a les entitats, pel que fa als esports olímpics, s’ha augmentat l’IPC a tots ells, respecte a la subvenció atorgada al 2023, segons ha explicat Alain Cabanes, exceptuant-ne la Federació Andorrana d’Esquí, que ha rebut 150.000 euros addicionals, pels bons resultats dels seus esportistes federats d’aquest any. I, pel que fa als esports no olímpics, s’ha donat un augment important de les federacions de recent creació per a fomentar l’esport nacional. I, en el cas dels esports col·lectius, destaca l’augment de 100.000 euros atorgats aquest any, respecte la subvenció de l’any passat, al VPC Andorra Rugby XV per ascendir a segona divisió.

Així mateix, també s’ha posat en context la subvenció que enguany ha rebut el Comitè Olímpic Andorrà, per un import de 78.100 euros, per a l’ajuda en l’acompanyament de la representació d’esportistes en competicions com ara els Jocs Olímpics de la Joventut d’hivern de Corea del Sud i els Jocs Olímpics de París.





Ajuda específica per als Jocs dels Petits Estats Andorra 2025

Aquest any s’ha atorgat una partida total de 336.000 euros d’ajuda extraordinària per a preparar els Jocs dels Petits Estats Andorra 2025 a les federacions esportives que hi participaran. Aquesta ajuda s’ha repartit entre 12 federacions esportives.

Pel que fa els imports, s’ha aprovat un màxim de 40.000 euros a les federacions que tenen un programa esportiu específic de preparació dels jocs adreçat a més de 15 esportistes, a les entitats esportives amb més de 5 esportistes se’ls hi ha atorgat 30.000 euros i a les federacions amb menys de 5 esportistes se’ls hi ha concedit una ajuda de 6.000 euros per esportista.

“Aquests ajuts s’han quantificat tenint en compte el nombre d’esportistes de cada federació que hi participaran, ja que l’objectiu de la subvenció és preparar els atletes per als Jocs dels Petits Estats Andorra 2025”, ha assegurat Alain Cabanes.





Avançament del pagament al gener i l’ajut complet es rebrà abans del 30 de juny

La presentació dels ajuts d’enguany també ha permès recordar que aquest any, per primer cop, s’han realitzat els avançaments de les subvencions de 2024 al mes de gener per a facilitar la liquiditat de les entitats esportives durant els primers mesos de l’any i per a fer front a les despeses previstes i dur a terme els respectius programes esportius. Així mateix, també s’ha recordat que enguany no hi haurà ajudes puntuals, però el pagament de les ordinàries es completarà abans del 30 de juny.

D’altra banda, també s’ha explicat que totes les federacions i clubs històrics han completat el procés d’actualització dels estatuts adaptant-los a la Llei 37/2018 de l’esport, ja que era un dels requisits imprescindibles per a poder demanar subvencions i altres ajuts aquest 2024. Finalment, també s’ha exposat que, a banda dels ajuts econòmics, la Secretaria d’Estat d’Esports ofereix a les federacions i altres entitats esportives diferents serveis addicionals per a facilitar el seu funcionament tant esportiu com de gestió. Un servei comptable a 16 federacions i 2 clubs històrics, així com servei de cessió de vehicles per a desplaçaments a estades i competicions amb 3 furgonetes a disposició de les entitats esportives que ho sol·licitin.