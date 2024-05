A Gerard de la Casa se li escapa el podi al Fito, a l’última pujada

Gerard de la Casa pilotant el Ford Fiesta al Fito (FotoEsport)

Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX – Baporo Motorsport), va completar la 52 Pujada Internacional al Fito, vàlida per als Campionats d’Europa i Espanya de Muntanya (CEM), a la 5a posició de la classificació final de categoria 1 (Turismes) entre els pilots inscrits al CEM. Cal destacar a més, que Gerard va aconseguir la 6a plaça a la classificació dels pilots de l’europeu.

El pilot de Gedith Center, que es va mostrar molt satisfet en acabar la prova, va comentar: “No pensàvem marcar els cronos que hem aconseguit. Hem baixat dels 3 minuts a la segona pujada de carrera, cosa que havíem aconseguit fa anys al volant del Subaru. Sens dubte, un bon inici al CEM, un certamen que seguirem de manera regular”.





El Fito 2024 va tornar a tenir a la localitat d’Arriondas el nucli central

La prova de l’Escuderia SIF Motor va mantenir intacta la seva infraestructura de les darreres edicions, va tornar a ser una pujada amb un traçat amb canvis de ritme i un asfalt lliscant fins i tot en sec.

La climatologia va respectar els participants, encara que l’amenaça de pluja va estar present durant les dues jornades de competició. Les zones humides van tornar a ser habituals sobretot a la primera pujada de diumenge i als llocs, on en aquesta època de l’any, el sol no aconsegueix emergir per sobre de la zona de bosc.





La tercera posició del podi va estar a prop, però…

A les dues mànegues d’entrenaments, disputades dissabte (dia 11), Gerard va deixar entreveure que lluitaria per a estar entre els més ràpids. Sobretot a la segona de les pujades va marcar el millor crono (3’06”254) entre els turismes. El pilot de Gedith Center era conscient: “No és un crono per a estar entre els més ràpids, ho haurem de rebaixar molt, però per a començar les sensacions són bones”.

A la continuació, primera pujada de carrera, les suposicions de Gerard de la Casa es van confirmar i amb un temps de 3’00”746 va ocupar la tercera posició. Amb un inabastable J.A. López Fombona (Audi RS 5 DTM) al davant i pilots de la categoria de Javi Villa (Ford Festa N5) just darrere. Era evident que baixar dels 3 minuts era el següent objectiu a assolir.

De la Casa ho va aconseguir a la segona pujada de carrera (2’57”719), però els seus rivals també es van mostrar més efectius. Així doncs, a l’última pujada de carrera es decidiria el podi final.

Les dues primeres posicions se les jugarien l’italià Luca Gaetani i l’asturià López Fombona, mentre que per al tercer calaix del podi hi havia tres pilots (Villa, Beñat i Gerard) separats per només 1 segon. El pilot andorrà no va poder millorar el seu crono (3’00”483) i en la classificació final va tancar el top5.

“Ha estat una 5a posició molt treballada, em vaig trobar molt còmode al volant del Fiesta en un traçat que no és precisament fàcil. Fins i tot al lloc on vaig tenir la sortida de pista fa un parell d’anys se’m va escapar i per un moment vaig creure que la tornava a “liar”. Per sort tot va acabar de manera impecable”. Era el comentari de Gerard en finalitzar un Fito. A més a més, va tenir paraules d’agraïment per als organitzadors i els aficionats: “Sempre m’han tractat molt bé”.

La següent prova vàlida per al CEM 2024 es disputarà a Andorra. Serà la Pujada a Arinsal, els dies 15 i 16 del proper mes de juny.