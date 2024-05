Aproven el projecte de rehabilitació de la plaça ‘el Rastrillo’ de Castellciutat i l’arranjament d’un tram de vorera del cinyell verd

Imatge virtual del projecte de la plaça el Rastrillo de Castellciutat (Aj. la Seu)

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat en la seva darrera sessió, de manera inicial, els projectes de rehabilitació de la plaça ‘el Rastrillo’ de Castellciutat i l’arranjament de la vorera del cinyell verd en el tram que va del pont de la Palanca al rocòdrom del Parc del Segre.

Pel que fa al projecte al poble de Castellciutat, té com a finalitat realitzar obres de millora del parc infantil i la plaça del Rastrillo per tal de dotar-hi d’un espai d’ombra que en permetí l’ús a l’estiu, ampliar els jocs per a infants, així com dotar-lo de millor enllumenat públic i fer-hi també arranjaments pel que fa a la pavimentació. El seu pressupost d’execució per contracte, més IVA, és de 159.586,73 euros.

Respecte el projecte del cinyell verd, preveu l’arranjament de trams de vorera existents, concretament la que està a tocar del riu Segre, en el tram comprès entre el pont de la Palanca i el rocòdrom del Parc del Segre. Aquesta vorera presenta actualment un estat força deteriorat, i precisament les obres volen garantir la seguretat dels vianants eliminant ressalts de paviment existent. El seu pressupost d’execució per contracte, més IVA, és de 51.683,14 euros.