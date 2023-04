Carles Enseñat, síndic i Sandra Codina, subsíndica, amb Jordi Jordana i Maria Martisella a la presidència del Grup Parlamentari Demòcrata

Carles Enseñat serà el nou síndic general d’Andorra (Demòcrates)

Demòcrates presentarà al Consell General la candidatura de Jordi Jordana Rossell i de Maria Martisella González com a president i presidenta suplent, respectivament, del Grup Parlamentari Demòcrata per a la legislatura 2023-2027. Jordi Jordana va concórrer a les Eleccions Generals del passat 2 d’abril com a número 2 de la llista territorial de Demòcrates + Independents de Canillo, mentre que Maria Martisella ocupava la mateixa posició en la llista territorial d’UP + DA d’Encamp. Ambdós candidats van resultar vencedors a les seves respectives circumscripcions.

La candidatura de Martisella i de Jordana serà presentada els propers dies, un cop ja s’hagi constituït la nova Sindicatura, juntament amb la composició de les conselleres i consellers generals que configuraran el Grup Parlamentari Demòcrata.

Aquesta nova Sindicatura serà efectiva amb la celebració de la Sessió Constitutiva del Consell General d’aquest dimecres, a partir de les 12 hores. En aquesta, Demòcrates ha presentat la candidatura de Carles Enseñat per a síndic general, acompanyat de Sandra Codina en el càrrec de subsíndica. També la de Carol Puig com a secretària de la Sindicatura.