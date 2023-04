Alumnes de 5è i 6è de primària de la Seu i Castellciutat celebren una jornada per a fomentar el civisme

Cartells amb missatges demanant civisme fets per alumnes de la Seu (Aj. la Seu)

Els alumnes de 5è i 6è de primària de la Seu d’Urgell i Castellciutat celebren una jornada per a fomentar el civisme al municipi. La jornada ha consistit amb la lectura de la declaració ‘Per una Seu i Castellciutat amb més civisme’ que han elaborat els membres del Consell Municipal d’Infants de la capital de l’Alt Urgell.

Els alumnes han estat convidats a omplir de missatges les lletres CIVISME, han repartit còpies de la declaració i adhesius entre la ciutadania, i convidant-los a visitar l’exposició d’eslògans situada a la plaça Patalín.

Cal recordar que aquesta acció de conscienciació va ser consensuada en el ple municipal del Consell Municipal d’Infants celebrat el passat mes de febrer. Des de llavors, els membres d’aquest òrgan de representació dels infants del municipi han creat els eslògans i la pancarta exposats.

També han estat elaborant les lletres de la paraula CIVISME, on avui dimarts, amb tots els seus companys i companyes, hi han escrit reflexions sobre “Què és per a tu el civisme?”.

D’altra banda, els membres d’aquest consell han enregistrat una falca que s’ha emès per Ràdio Seu amb la lectura de la declaració i animant a la gent a venir a la jornada d’avui.

A partir de demà dimecres, tant la pancarta com els eslògans i les reflexions quedaran instal·lats al mur que hi ha situat a la plaça de Soldevila de la Seu d’Urgell.