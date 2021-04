Conca del riu Anoia, Corpinnat i Vinyataires Lliures

Recordo que fa, entre vuit i deu anys que, treballant al restaurant on era en aquell moment, em va trucar el meu amic Joan i em va dir que havien marxat de la Denominació d’Origen, que a partir d’aquell moment volien agafar un altre camí, per donar-li més valor al seu producte i per treballar de la manera que ells creien més convenient. Sortir fora de la Denominació d’ Origen? Bé, era la seva opció, però el que no tenia dubte, és que el producte seria igual o més interessant, no per ser dins o fora de la denominació, sinó perquè la manera que tenien i tenen de treballar sempre ha estat impecable. A partir d’ara es dirien Conca del Riu Anoia. El Celler, Raventós i Blanc.

Temps després, la Denominació d’Origen Penedès feia aparèixer els seus “Clàssics” per als escumosos fets a la zona.

Anys més tard i després de meditar-ho molt i molt bé, va aparèixer CORPINNAT, que vol dir Nascut al Cor del Penedès. Els impulsors, aquells cellers d’escumosos que tots tenim al cap quan parlem de qualitat a casa nostra. Recaredo, Gramona, Llopart, Torelló, Nadal… Algú dubte encara d`’algun d’aquests cellers? Em sembla que no.

Són tres històries diferents però amb un mateix denominador. Donar valor a la terra on creixen les vinyes i on s’elabora aquest tipus de vi.

Mantenir-se dins la D.O Cava, feia que l’esforç que tots aquests cellers feien es difuminava.

Ultimament, estem davant de les protestes de diferents Viticultors, són els anomenats Vinyataires Lliures, on uns quants d’aquests han rebut multes per part de les Denominacions d’Origen per posar el poble on elaboren els vins.

On rau el problema? Doncs que els pobles on aquesta gent té la vinya i vinifiquen, estan i per tant “pertanyen” a una Denominació d’Origen determinada.

Potser els casos més sonats són el del Celler Dasca Vives, que està situat a Valls, però que la Denominació d’Origen Tarragona li prohibeix utilitzar el nom de Valls perquè és dins de la zona que forma la Denominació.

L’altre, és Ficaria Vins, a la Figuera, Montsant i s’han trobat exactament amb el mateix.

S’ha de dir, que ara mateix, la Figuera és un dels pobles més buscats a l’hora de fer vins al Montsant.

Entenc que estar dins d’una Denominació d’Origen, et dona una visibilitat o estar dins d’una marca o una organització, que teòricament, busca una qualitat en els seus productes, és per això que es van crear les denominacions d’origen.

Per altra banda, crec que els viticultors han de tenir la llibertat de poder ser dins o no d’aquestes denominacions. Tenir la llibertat de vinificar de la manera que creguin més convenient i que no els obliguin a estar massa encorsetats. Però l’origen per molt que els ho prohibeixin és on és la vinya i aquest origen no li pertany ni a cap denominació, ni al vinyataire del moment, tots anem i venim, menys la vinya que queda al seu lloc.

Hi ha cops que estar dins d’una denominació més que ajudar, et pot devaluar.

També n’hi ha que han aprofitat ser dins d’una Denominació i un cop feta la marca han marxat.

Cadascú té els seus motius. Continuo pensant que l’important és qui hi ha darrera del producte, estigui dins o fora de cap denominació, aquesta és realment la marca que s’ha de seguir, el pagès, viticultor, elaborador, qui sigui, però la persona.

Per acabar, uns dubtes. Algú ha pensat de fer un sistema de Denominacions d’Origen més acotat? Només ho pot fer la D.O.Q Priorat amb els noms de la terra? Ens volem comparar amb França, però no tenim capacitat de fer Denominacions d’Origen que s’assemblin, encara que cada poble sigui una Denominació d’Origen? O és que fa mandra?

Em poden assegurar que el vi que hi ha a una Denominació d’Origen prové tot de la zona? O hi ha papers que es perden?

Qui posa la mà al foc?

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012