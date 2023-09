Aquesta és la forma correcta de rentar els cabells arrissats

Una noia amb el cabell arrissat (AMIC)

Sovint, es descriu als cabells arrissats com a rebels i incontrolables. Jo penso que, el que succeeix en realitat, és que està cansat del fet que el tractin com si fos un cabell llis; que no atenguin les seves necessitats concretes, que no li deixin ser el que realment és: lliure, genuí, poderós. La seva particular forma la deu a la seva estructura interna, que és la que propícia el gir.

A la vegada, aquesta estructura també provoca que sigui més propens a la sequedat i a l’encrespament. Simplement, més propens: res que no se solucioni amb les cures i els productes adequats. I això comença amb un primer pas, importantíssim per a aconseguir un bon resultat: t’expliquem quina és la forma correcta de rentar els cabells arrissats.





5 passos per a rentar els cabells arrissats, paraula d’experta!

“Rentar és una part important de la nostra salut capil·lar. Moltes de les cabelleres que ens arriben al saló amb frizz, embolics i deterioració capil·lar es podrien solucionar amb uns bons hàbits de rentada”, afirma Conchi Arias, fundadora de Campos Curlyhair i creadora de la línia dels productes CCH.

Si vols rentar els teus rínxols correctament, segueix aquests senzills passos que ens ofereix l’experta en rínxols:

1. Renta amb aigua freda o tíbia: L’aigua excessivament calenta contribueix a deteriorar la nostra fibra capil·lar amb el pas del temps.

2. Mai posis el xampú directament en el cabell: Col·loca’l a la mà i escampa’l pel cuir cabellut.

3. Aplica el xampú sempre en línia recta: Quan fem massatges en el cabell en forma de cercles contribuïm a generar embolics (i això no ens interessa).

4. Posa l’accent en les patilles, clatell i zona superior: És aquí on més s’acumulen els productes.

5. No remoguis el cabell durant l’esbandit: Això genera embolics i afavoreix l’aparició del frizz.

Pas extra! Si el teu cabell és molt porós (les cutícules estan molt obertes de manera que no retenen la humitat), protegeix la fibra capil·lar aplicant un condicionador o leave-in (sense esbandir) abans d’usar el xampú.





Uns altres tips a tenir en compte

Mikel García, de Mikel García, Hair & Image Studio i expert de Leonor Greyl Espanya recomana no espaiar massa les rentades: “Encara que siguin particularment secs, els cabells arrissats han de rentar-se de dos a tres vegades per setmana perquè el cuir cabellut pugui oxigenar-se correctament i purificar-se de qualsevol matèria contaminant, especialment si vius en una ciutat. Si el cuir cabellut no es neteja regularment, la pols, la contaminació i el seu es van dipositant i asfixien el cuir cabellut provocant, fins i tot, picors o caiguda del cabell”, explica.

Així mateix, aconsella desembolicar el cabell quan aquest està humit, abans i després d’aplicar el xampú amb una pinta de pues amples: “Comença per les puntes i ves pujant a poc a poc fins a arribar a les arrels, on també és important pentinar per a oxigenar el cuir cabellut”.





Per bellezactiva.com