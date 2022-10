Aprovat el Reglament que regula l’escolarització en format no presencial al sistema educatiu andorrà

Aquest dimecres s’ha aprovat el Reglament d’escolarització d’alumnes en format no presencial en un centre educatiu del sistema educatiu andorrà. Es tracta d’un text que emana de la modificació de la Llei d’educació del passat mes d’abril, i que donava un termini de sis mesos per a desplegar el Reglament.

Així, el portaveu de l’Executiu, Eric Jover, ha exposat que s’hi poden acollir els alumnes amb necessitats d’intervenció mèdica o terapèutica que requereixi el seu ingrés –de mínim d’un mes– en un centre sanitari, sociosanitari o residencial d’educació intensiva, així com alumnes de primera o segona ensenyança que, a causa de la prohibició de l’ús ostensible de símbol religiosos, no assisteixin a classe.

En aquest sentit, el Reglament recull quin ha de ser el seu procés formatiu i s’estipula que el ministeri ha de garantir la intervenció d’un docent tutor de referència que és el responsable de realitzar l’acompanyament personal i acadèmic a l’alumne. És el tutor, per tant, qui centralitza la informació relativa al procés d’aprenentatge i avaluació, es comunica periòdicament amb els seus responsables legals i centralitza les necessitats de mitjans tècnics i materials per a garantir que se segueix el Pla d’intervenció educativa.

Precisament, també s’estipula que el Pla recull les competències, les expectatives d’aprenentatge i aprenentatges esperats, els indicadors d’avaluació, les mesures educatives, el calendari d’avaluació, l’horari setmanal d’intervenció docent i la càrrega i freqüència del treball de l’alumne.

Finalment, el Reglament recull que, en cas d’incompliment de les activitats mencionades, l’alumne ho haurà de justificar d’acord amb l’absentisme escolar.

Per tal d’acollir-se a l’escolarització en format no presencial, els representants legals han de presentar al Servei de Tràmits del Govern la sol·licitud corresponent acompanyada de la documentació justificativa. Els alumnes inscrits a un centre andorrà que estiguin seguint, en el moment de l’entrada en vigor del Reglament, un format d’escolarització no presencial – total o parcial – també han de presentar la sol·licitud amb un termini màxim d’un mes. Els responsables legals de l’alumne també han d’informar la direcció del centre quan aquest pugui tornar al format presencial.