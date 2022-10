Andorra ratifica al Consell d’Europa convenis de diferent caràcter

Andorra ha ratificat els convenis davant del Consell d’Europa relatius a la repressió i prevenció del terrorisme, a la protecció de dades personals i a la protecció dels animals de companyia. L’ambaixador i representant Permanent d’Andorra al Consell d’Europa, Joan Forné, va dipositar aquest dimarts els instruments de ratificació a la Direcció General d’Afers Jurídics de l’organització, a Estrasburg.

Andorra ha ratificat el Protocol addicional del Conveni del Consell d’Europa per a la prevenció del terrorisme, que afegeix al Conveni disposicions sobre la tipificació de delictes d’actes vinculats al terrorisme i una disposició sobre l’intercanvi d’informació. Els delictes establerts en el Protocol i en el Conveni, tenen una finalitat preventiva en relació a la preparació i comissió d’actes terroristes.

També s’ha ratificat el Conveni relatiu a la repressió dels actes de terrorisme, completant els acords d’extradició i de cooperació judicial en vigor entre els estats membres del Consell d’Europa, per a facilitar possibles casos d’extradició i de cooperació judicial a persones acusades o condemnades per actes de terrorisme. El Protocol d’esmena ha ampliat la llista de les infraccions considerades com a no polítiques, incloent-hi les previstes en d’altres instruments internacionals de les Nacions Unides de lluita contra el terrorisme.

D’altra banda, amb la propera entrada en vigor del Conveni per a la protecció dels animals de companyia es pretén establir la protecció jurídica dels animals de companyia basada en la salvaguarda de la salut i del benestar animals. El Conveni també té en compte altres aspectes com la preservació dels animals salvatges amenaçats, els problemes causats pels animals errants, el perill que poden suposar alguns animals per a la salut i seguretat humanes i el control de malalties.

Finalment s’ha ratificat el Protocol d’esmena al Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de les dades de caràcter personal, ampliant les definicions amb l’objectiu de protegir les persones, sigui quina sigui la nacionalitat o la residència, respecte del tractament de les seves dades, per a garantir el respecte dels drets humans i de les llibertats fonamentals i especialment el dret a la vida privada.