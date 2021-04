Andorra tanca un acord amb Leitat per potenciar la industria 4.0

El ministre de Presidència, Economia i Empresa del Govern d’Andorra i president d’Actua Innovació, Jordi Gallardo, i el director general de Leitat, Jordi Rodríguez, han signat aquest dilluns a Andorra la Vella un conveni per estudiar conjuntament el potencial de la indústria 4.0 al territori.

El conveni permetrà la col·laboració entre el centre tecnològic i l’administració andorrana en projectes d’investigació i desenvolupament (i+D), atenent el lideratge del Leitat en aquest àmbit i la posada en marxa d’iniciatives vinculades a la industria 4.0. En concret, Leitat ha impulsat en els darrers anys diferents iniciatives vinculades a la impressió 3D per tal de desenvolupar l’adopció i l’ús d’aquesta tecnologia com a eina de producció en el sector industrial: l’IAM 3D Hub i la 3D Factory Incubator.

Gallardo ha destacat que “la col·laboració permetrà un anàlisi del potencial de la indústria 4.0 en sectors actuals i tradicionals de l’economia andorrana així com la possibilitat d’aquestes tecnologies per ser suport a nous sectors de diversificació”, i ha afegit que “en paral·lel s’analitzarà la creació d’una antena del DFactory a Andorra per tal de donar suport a l’adopció d’aquestes tecnologies o l’articulació de serveis a l’ecosistema d’Innovació, Empresa i Recerca d’Andorra”.

Avantatges de la Impressió 3D

Per la seva banda, Jordi Rodríguez, ha explicat que “la impressió 3D o fabricació additiva és una tecnologia de caràcter disruptiu que, entre d’altres avantatges, es caracteritza per la seva versatilitat a l’hora de permetre dissenyar peces amb geometries complexes o combinar diferents peces en una única producció i facilita la personalització i producció de tirades curtes, a necessitat del mercat”.

Tanmateix i tal i com es va poder observar durant l’inici de la pandèmia, la impressió 3D elimina barreres d’entrada a la re-industrialització i redueix temps entre la producció i l’accés al mercat de productes finals.

En aquest sentit, el director d’Actua Innovació, Marc Pons, ha assenyalat que “la transversalitat de la tecnologia possibilita el seu ús a múltiples sectors: des de l’alimentació, passant per la medicina, fabricació material esportiu, electrònica, béns de consum o construcció. No obstant això, les primeres en adoptar la impressió 3D han estat empreses de mobilitat (automoció, ferroviàries o aeroespacials), salut (especialment per pròtesis) i utillatge”.

Leitat, un referent tecnològic

Leitat, fundat en 1906, té la missió de Gestionar Tecnologies per a crear i transferir valor Social, Mediambiental, Econòmic i Industrial sostenible a les empreses i entitats, a través de la recerca i els processos tecnològics. Des de les seves instal·lacions d’avantguarda estan col·laborant amb més de 45 països i desenvolupant més de 215 projectes en els àmbits de: Biotecnologia, Salut, Materials Avançats, Química industrial, Energies renovables i Nous Processos de Producció.

A finals del 2017, Leitat va impulsar en col·laboració amb les empreses líders del sector l’IAM 3D Hub, una iniciativa que té per missió potenciar l’adopció de les tecnologies de fabricació additiva en el sector industrial Europeu.

Al 2019 va néixer la 3D Factory Incubator, la primera incubadora d’altra tecnologia en impressió 3D. En aquest cas, el projecte té per objectiu incubar les 100 millors start-ups vinculades a la impressió 3D, mitjançant l’accés a unes instal·lacions úniques a Europa de 1.000 m2. Tot i la irrupció de la pandèmia, la 3D Factory Incubator ha sobrepassat totes les expectatives durant els seus primer dos anys de vida, superant les 55 empreses incubades.

L’èxit d’aquest projecte ha propiciat el desenvolupament del futur DFactory Barcelona, el Centre d’Excel·lència de la Industria 4.0. El projecte, que també compta amb el suport del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, permetrà la creació un ecosistema que promogui l’impuls de les tecnologies 4.0 (robòtica, sensòrica, intel·ligència artificial, ciberseguretat i impressió 3D, entre d’altres) per a la transformació de la industria europea. El DFactory Barcelona està previst que arrenqui la seva activitat a finals d’estiu del 2021 amb un edifici de 17.000 m2 ubicat en Barcelona, on hi conviuran laboratoris i empreses vinculades a les tecnologies 4.0 de tota Europa. La segona fase, que arribarà als 100.000 m2, ja es troba en procés de licitació.