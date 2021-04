Els pilots de l’ACA Esport protagonistes al català de Muntanya

Ramón Plaus i Edgar Montellà, al volant dels seus respectius Silver Car, van tornar a mantenir una bonica lluita per aconseguir el triomf a la categoria CM-Promoció. Després de la intensa matinal, el triomf va somriure a l’experiència de Plaus, encara que només fora per la mínima diferència de 2 dècimes respecte a un Montellà que va lluitar per vèncer al seu mentor. Esmentar que, igual que va succeir a Alcover, Plaus i Montellà també van ocupar una posició al podi absolut de la prova del Moto Club Manresa. En aquest cas van pujar al segon i tercer graons d’aquest podi, ja que el vencedor inqüestionable de la XXII Pujada Callús – Sant Mateu del Bages va ser Francesc Munné (DemonCar).

Felipe Brandao (SpeedCar GTR) i Ramiro Acevedo (SpeedCar GT1000) també van competir en la categoria CM-Promoció, aconseguint una meritòria cinquena i sisena posició respectivament. Tots dos pilots van disputar a Sant Mateu la seva primera competició amb les mecàniques esmentades.

Marc Solsona no va poder debutar a Sant Mateu. El jove pilot de l’Automòbil Club d’Andorra no va poder iniciar la temporada competint a la Pujada Callús – Sant Mateu del Bages. El seu calendari inicial per al 2021 va haver de ser modificat per motius personals. La celebració de la prova del Moto Club Manresa ha enxampat al Marc en ple procés d’exàmens. No hi ha dubte que el jove pilot andorrà té les prioritats ben definides.

Gerard de la Casa (Subaru WRX) va tornar a ser protagonista a la categoria de Turismes, una vegada més va haver d’enfrontar-se en una lluita desigual amb els Porsche de Jordi Gaig i Joan Salvans, en la qual va ocupar una tercera posició després d’una primera mànega realment espectacular. Amb un crono de 2’48”750 va quedar a 42 mil·lèsimes de Salvans, sens dubte la segona posició era possible. No obstant això, en la segona pujada de carrera el Subaru va dir prou i l’intent del pilot de Gedith Center de millorar el seu crono es va frustrar sense poder travessar la línia d’arribada.

Opinions dels protagonistes

CM Promoció. Ramón Plaus (SilverCar) es va mostrar molt satisfet del resultat aconseguit en una de les pujades que, en la seva opinió, és de les més boniques del campionat.

Com és habitual va fer les pujades d’entrenament amb roda usada per a posar tota la carn a la graella en la primera de carrera malgrat que, en aquesta ocasió, tampoc tocava sortir amb rodes noves del tot.

Una vegada aconseguit el crono que li serviria per pujar a l’esglaó més alt del podi de la categoria Promoció i aconseguir el segon lloc de la classificació absoluta, ens comentava: “Tenint en compte que Munné juga en una altra lliga, hem fet el que havíem de fer o sigui ser els més ràpids entre els CM-Promoció. Després de baixar de 2’41” en la primera pujada he decidit no jugar-me-la en la pujada que tancava la prova. És cert que Edgar ha estat molt a prop però, per a mi, el temps marcat en aquesta pujada inicial crec que no el podia millorar. Tot ha sortit bé per a mi, Edgar no ha pogut rebaixar el seu crono i, en conseqüència, hem aconseguit un excel·lent resultat pensant en la provisional del certamen”.

Edgar Montellà (SilverCar), malgrat els podis aconseguits, el Jove Pilot de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) no ha tingut un matí tranquil a l’assistència de Callús. Després d’una primera pujada d’entrenaments en la qual va quedar clar que mantenia la línia ascendent iniciada a Alcover, Montellà es va haver de quedar a l’assistència mentre els seus rivals disputaven la segona tanda d’entrenaments. Aquest era el comentari de Montellà: “El cargol que subjectava la roda esquerra es va trencar de la manera més complicada, és a dir una part del cargol va quedar a la part interna. Pensava que la meva participació a Sant Mateu s’havia acabat. Llavors vam decidir fer una reparació d’urgència, soldant la roda per la part del cargol trencat a l’eix. Quan em disposava a sortir a la que creia era la tercera pujada d’entrenaments, em van dir que no. Que es tractava de la primera de carrera, ufff … tranquil·litat i a veure que passava”.

Edgar va sortir a per totes en aquesta primera de carrera i tot va sortir com esperava: “En principi la roda va aguantar que era el dubte que hi havia, la reparació va ser un èxit. A més el crono també va ser molt bo, a 2 dècimes de Ramonet. Va ser una injecció extra de motivació. I quedava una pujada”. Comentar que en aquesta última pujada no va aconseguir baixar de 2’41” que era l’indispensable per a millorar posicions, però després del que va passar el resultat es pot considerar excel·lent.

Una vegada superats amb èxit els dos primers reptes del Campionat de Catalunya de Muntanya, Edgar Montellà i el seu equip obriran una nova carpeta en la temporada 2021, la del campionat d’Espanya: “Així és, a mitjans de Maig (dies 15 i 16) ens desplaçarem a Astúries per a disputar la Pujada al Fito, primer contacte amb els rivals del nacional espanyol de l’especialitat. La il·lusió de fer-ho bé és màxima”.

Felipe Brandao (SpeedCar GTR) es va presentar a Sant Mateu amb el SpeedCar (ex-Ramonet) per a disputar la segona cita del català de Muntanya. Aquesta era la valoració que feia del debut: “Sens dubte el període d’adaptació serà indispensable. És un cotxe que corre molt més que el GT1000, no pensava que la diferència fos tan gran. En alguna zona de la pujada quedava clar que el SpeedCar demanava més però, per a mi, era suficient. Sens dubte el pilotatge és molt diferent”.

Ramiro Acevedo (SpeedCar GT1000) va ser el que va pilotar el GT1000 que anteriorment era a les mans de Brandao. Al final de la matinal es mostrava satisfet d’haver completat una carrera en la qual tot era una novetat. Té clar que: “No lluitaré per guanyar, el meu objectiu és passar-ho bé i tornar amb el cotxe sencer a casa després de cada carrera”. Sense cap dubte, és un objectiu que comparteix amb bona part dels pilots que competeixen en les pujades.

Turismes. Gerard de la Casa (Subaru WRX) no es va lliurar de problemes a la Pujada Callús-Sant Mateu. La seva participació va començar segons el guió previst, és a dir: “En les dues pujades d’entrenaments no vam tenir problemes. El nostre ritme era bo i tot semblava en ordre per disputar les dues pujades de carrera. En la primera la diferència amb Salvans va ser mínima, 4 centèsimes, i tot quedava en l’aire per a un última pujada que seria decisiva. Però només iniciar aquesta segona pujada vaig sentir un soroll, com un espetec, i el Subaru es va parar. Aquí es va acabar l’opció d’intentar millorar alguna posició en la classificació final”. Que va passar? “La veritat és que no ho sabem. Fins que el Subaru no arribi a Baporo i ho puguin revisar no sabrem amb certesa quin ha estat el motiu de l’avaria”.

A partir d’ara, Gerard i el seu equip se centraran en la seva participació a la Pujada al Fito: “Amb tota seguretat estarem a Astúries en l’inici del Campionat d’Espanya de l’especialitat amb l’ànim d’estar entre els millors Turismes”.

La pròxima pujada vàlida per al campionat de Catalunya de l’especialitat es disputarà a mitjan Maig, en concret el diumenge dia 23, en un escenari més conegut com a especial cronometrada d’un ral·li que per una prova de certamen de muntanya. Es tracta de la Pujada a La Trona que, després de 10 anys d’absència, tornarà al català de muntanya de la mà de Vline-Org.