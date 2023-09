Alguns aliments considerats afrodisíacs naturals

Aliments considerats afrodisíacs (Getty images)

Els aliments afrodisíacs s’han considerat tradicionalment substàncies que augmenten el desig i l’excitació, milloren la funció erèctil, augmenten la libido o estimulen la resposta sexual en general. Això no obstant, no hi ha una evidència científica que demostri aquest efecte, tot i que és cert que alguns aliments s’associen amb la millor circulació sanguínia, l’energia i l’estat d’ànim, factors que poden influir en la nostra resposta sexual.

Aquests són alguns dels aliments que s’han considerat tradicionalment afrodisíacs per les seves propietats nutritives o el seu simbolisme cultural:

La xocolata conté fenil d’etilamina, un compost que pot induir a tenir sensacions d’eufòria i benestar. També conté flavonoides que ajuden a la circulació sanguínia, i que, per tant, tenen un efecte positiu en la funció erèctil.

Les gambes, les ostres… Bé, de fet, el marisc en general. Pot ser causat amb la imatge de luxe aparellada a aquests aliments, però la veritat és que la seva composició també té molt a veure, ja que tots ells són productes amb un alt percentatge de zinc, un mineral molt relacionat amb la fertilitat i que promou la producció d’esperma i testosterona.

La canyella conté a la seva composició vitamina C, fenols, zinc o potassi, entre d’altres. Tot això la converteix en un aliment amb moltes propietats, i entre una d’elles, la d’incrementar l’apetència sexual.

Si parlem de fruites, sense cap mena de dubte, la maduixa ocuparia la primera posició en referència a aquest tema: El seu color vermell intens i la seva forma de cor diuen que transporten a la passió i la luxúria. Però a més, la maduixa afavoreix la circulació sanguínia i és precisament aquesta propietat, la que fa que es consideri com a afrodisíaca.