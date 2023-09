El teu habitatge més ben organitzat gràcies als trasters

Capses en un traster (iStock)

Els trasters són espais dissenyats per a emmagatzemar aquells objectes que no usem diàriament, però que tampoc volem tirar. En alguns casos, és possible que necessitis un traster en moments puntuals com mudances o obres a la llar per a tenir un lloc temporal per a guardar les teves pertinences.

També és el lloc perfecte per a guardar aquells mobles antics que hem canviat per altres nous, però que es mantenen en bon estat. D’aquesta manera ens assegurem que estaran en lloc segur per si necessitem utilitzar-los en un futur pròxim.

Un traster pot oferir molts avantatges i beneficis, sempre que s’utilitzi de manera correcta. Cal tenir present, que els trasters, disposen d’un espai limitat, per la qual cosa, si es guarden les coses sense cap mena d’ordre, aviat ens tornarem a quedar sense espai. Compartim, doncs, uns consells per a tenir-lo ordenat.

Emmagatzematge modular

Fes servir prestatgeries o baldes. Amb aquesta mena d’elements el que es busca és aprofitar tot l’espai, incloses les altures.

Organitzar bé el contingut

Cal tenir en compte l’organització de tot el contingut que guardarem en el traster. El més recomanable és guardar el que menys farem servir en el fons, deixant a mà les coses que tenen més probabilitats de ser necessitades.

Desmuntar els mobles

En el cas dels mobles, el més recomanable és que aquests estiguin desmuntats. D’aquesta manera, ens assegurem que ocupen el menor espai possible. Un espai que podrà ser emprat per a emmagatzemar altres pertinences.

Etiquetar les caixes

Etiquetar correctament les caixes que guardem en el traster ens permetrà saber en tot moment que hi ha en cadascuna d’elles sense necessitat d’obrir-les.

Aprofitar tots els espais

Qualsevol espai, per petit que sigui, ens pot servir per a guardar alguna cosa. Per a això, podem fer ús de caixes, ganxos de paret, armaris i, fins i tot, penjadors per a col·locar darrere de la porta.





Decoracion2.com