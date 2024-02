Xavier Cañada jura el càrrec com a nou raonador del ciutadà

El nou raonador del ciutadà, Xavier Cañada (Consell General)

El síndic general, Carles Ensenyat, ha pres jurament a Xavier Cañada Bonaetxea com a nou raonador del ciutadà a Casa de la Vall. Cañada és el successor de Marc Vila Amigó que ha ocupat el càrrec els últims sis anys. En el discurs previ al jurament de Cañada, el síndic general ha subratllat la importància d’una institució que ja té 26 anys d’història i que és tota “una referència per als ciutadans i per defensar els seus drets davant les administracions públiques i les entitats privades”.

A més, ha volgut destacar l’excel·lent tasca de “l’equip humà que hi treballa cada dia i a tots els exraonadors, cada un amb un perfil propi, i que han ajudat a construir el corpus i el prestigi de la Institució del Raonador del Ciutadà”.

Pel que fa a la figura de Xavier Cañada, Ensenyat ha posat en relleu que “ha estat escollit amb el vot favorable dels 28 consellers generals” i ha detallat la seva àmplia trajectòria professional que abasta també l’àmbit social. El síndic general ha instat el nou raonador del ciutadà a treballar “per a millorar la societat andorrana” des d’una institució que fa tot el possible perquè es respectin els drets de tota la ciutadania.