Verdú: “És una pista no excessivament difícil però és bastant llarga i físicament serà dura”

Joan Verdú a Reiteralm. Foto: FAE

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, disputa aquest dissabte l’última cita de la Copa del Món de gegant. Serà a Saalbach (Àustria) amb la cursa corresponent a les Finals. L’andorrà ha realitzat avui divendres una sessió d’entrenament suau en pista, amb dues baixades i una última sessió d’activació física a la tarda. El corredor se sent recuperat i amb ganes per a donar-ho tot demà a Saalbach. La primera mànega serà a les 9:00h i la segona a les 12:00h.

Joan Verdú: “Afortunadament ja estic molt millor de l’esquena. Ha estat un mes difícil, físicament i també mentalment perquè no he pogut córrer les últimes proves del campionat, sabent que estava a molt bon nivell. Això fa mal, perquè crec que podia fer bones carreres i era una bona oportunitat per a seguir sumant punts. Però, la bona notícia és que ara he estat entrenant amb normalitat. Ara em sento bé, preparat, podré córrer en condicions òptimes per a poder rematar una temporada amb alts i baixos, i complicada en certs moments, però molt èpica en resum”.

“Aquesta última setmana hem estat entrenant a Reiteralm, un bloc de preparació física i també d’entrenament a pista, sobretot dos dies de bastant intensitat on he pogut tornar a l’entrenament normal amb intensitat i diverses mànegues que m’han anat molt bé per a tornar a agafar el feeling.

“Conec la pista, a més aquest hivern vam poder esquiar un parell de dies aquí, així que la tinc bastant en ment. És una pista no excessivament difícil però és bastant llarga i físicament serà dura, i donen una mica de pluja. Així que, sabem que probablement ens trobarem condicions de neu una miqueta diferents a la que estem acostumats, i és per això que els últims entrenaments els hem treballat específicament en aquestes condicions, ficant sal i intentant similar al màxim les condicions que ens podrem trobar. És una condició que m’adapto bé, m’agrada, i demà serà un dia per a donar gas i intentar rematar”.