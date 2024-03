Convoquen els ajuts per al 2024 destinats a la conservació del patrimoni cultural

La custòdia de l’església de Santa Eulàlia d’Encamp (SFGA)

L’Executiu ha aprovat l’obertura de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la conservació integrada, la restauració, el manteniment i la millora del patrimoni cultural per al 2024. Aquests ajuts, dotats amb un import total de 222.620 euros, estan destinats a la conservació del patrimoni material (documental, bibliogràfic, moble i immoble) i immaterial.

En el cas dels ajuts destinats al patrimoni documental i bibliogràfic, l’objectiu és promoure accions d’implantació de sistemes de descripció i de gestió de fons documentals, així com de conservació i restauració del patrimoni documental i bibliogràfic. Els projectes que concerneixen a aquests àmbits d’actuació poden obtenir ajut des de 1.000 fins a 10.000 euros.

D’altra banda, els ajuts destinats al patrimoni moble tenen com a objecte contribuir econòmicament a la implantació de mesures de conservació i de restauració dels béns mobles integrants del patrimoni cultural d’Andorra i poden obtenir des de 1.000 fins a 50.000 euros.

Així mateix, en el cas dels béns immobles, l’ajut té com a objecte contribuir en el finançament de projectes de conservació integrada, conservació i restauració, manteniment i millora del patrimoni arquitectònic. Els projectes que optin a aquest ajut poden obtenir des de 5.000 fins a 100.000 euros.

Finalment, en el cas de béns immaterials, l’ajut en promou la salvaguarda i es poden rebre des de 1.000 fins a 5.000 euros.

Per a optar als ajuts cal que els projectes estiguin signats i realitzats per professionals acreditats que exerceixin preferentment a Andorra, i s’han de basar en principis científics i criteris tècnics. En cap cas, els projectes poden haver estat iniciats amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció. En cap cas la subvenció no pot superar el 50% del cost de les obres o intervencions en béns immobles.

Per a béns mobles, documentals, bibliogràfics i immaterials, l’ajut econòmic no pot superar el 80% de la intervenció. Les sol·licituds seran analitzades i valorades per un òrgan tècnic a partir dels criteris de valoració específics descrits a les bases de la convocatòria.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 17 de maig i s’han d’adreçar al Servei de Tràmits del Govern d’Andorra, en horari d’atenció al públic. El plec de bases conté tots els detalls d’aquests ajuts i es pot descarregar de manera gratuïta a la pàgina web www.tramits.ad o també es pot recollir al Servei de Tràmits de la planta baixa de l’edifici Administratiu del Govern.

Per a més informació, els interessats poden dirigir-se als serveis del Departament de Patrimoni Cultural: Biblioteca Nacional (826445), Àrea d’Arxius i Gestió de Documents (802288) i Àrea de Patrimoni Cultural (844141).