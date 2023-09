Un cos trobat a Blanes podria ser el del jove andorrà desaparegut

Mossos d’Esquadra. Foto: Arxiu

El jove andorrà, de 32 anys, desaparegut fa unes dues setmanes a l’entorn de Blanes podria haver estat trobat mort en avançat estat de descomposició. El cadàver va ser trobat pels Mossos d’Esquadra ahir dissabte, al matí, segons assenyala RAC1. És va localitzar en un bosc de les rodalies de Blanes.

L’estat en el qual es va trobar el cos va fer impossible identificar-lo d’immediat. Per tant, caldrà esperar als resultats de l’autòpsia per a confirmar la identitat del difunt. El cadàver no presentava signes de violència quan va ser trobat pels agents de la policia catalana.

RAC1 indica que una de les hipòtesis que barallen el Mossos és que el cos seria “el del jove d’Andorra desaparegut fa unes dues setmanes -el 18 d’agost- a la zona”. Aquest va desaparèixer amb la seva gossa i, des de llavors, la família i amics van iniciar la seva recerca. En la batuda efectuada aquest dissabte és quan va ser localitzat un cos en un avançat estat de descomposició.

Les proves forenses determinaran si es tracta del desaparegut Joel Mont Montero.