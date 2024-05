Subvencions culturals per al 2024 per un valor de 200.000 euros a un total de 76 projectes

Una jove artista plàstica (SFG)

El Govern ha aprovat l’adjudicació de les subvencions culturals per a projectes que es desenvolupen l’any 2024. L’objectiu del paquet d’ajuts és permetre al teixit cultural del país impulsar i emprendre projectes durant aquest any per a seguir dinamitzant el sector. El pressupost total atorgat ha estat de 200.000 euros.

Un cop tancat el període de presentació de sol·licituds, s’han rebut un total de 96 demandes, de les quals 76 han estat valorades (79% del total presentat), inclòs l’ajut a la creació literària, i 20 han estat desestimades per la comissió tècnica per diversos motius (manca de documentació requerida completada o per no poder assegurar la viabilitat econòmica del projecte, entre d’altres). Les xifres continuen dibuixant un alt nivell de concurrència i de projectes presentats, amb un increment dels projectes presentats respecte l’any passat, que van ser 91.

Les subvencions atorgades per l’Àrea d’Acció Cultural del Departament de Promoció Cultural del Ministeri han seguit els criteris tècnics fixats al plec de bases i es reparteixen de la següent manera segons modalitats:

-26 per a projectes artístics de creació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de les arts escèniques i la música.

-16 per a projectes artístics de creació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de les arts plàstiques i visuals.

-16 per a activitats literàries i projectes editorials, i l’ajut a la creació literària.

-3 per a projectes de divulgació cultural i activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional.

-7 per a projectes culturals impulsats pels mitjans de comunicació privats.

-1 per a projectes de traducció a altres llengües d’obres andorranes.

-7 per a la promoció exterior de les arts visuals i les arts escèniques.





La relació dels projectes subvencionats és la següent: