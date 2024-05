La Seu acollirà 3 cursos de la Universitat d’Estiu de la UdL

Cartell de la Universitat d’Estiu 2024 de la UdL (Aj. la Seu)

La Seu d’Urgell és la capital històrica i més emblemàtica de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida (UdL). Es tracta de l’única població que ha acollit cursos cada any, de manera ininterrompuda, des de la primera edició, l’any 1993, amb l’excepció dels dos anys en què no va ser possible per la pandèmia de la Covid-19 (2020 i 2021). Al llarg de tots aquests anys, la Universitat d’Estiu ha comptat amb el suport i el patrocini de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Dels 898 cursos d’estiu que s’han realitzat en les 31 edicions organitzades fins ara, la Seu d’Urgell és la població que més n’ha acollit, amb un total de 345.

Totes les edicions de la Universitat d’Estiu estan a https://www.udl.cat/ca/serveis/estiu/Historia/ i la informació referida a la Seu a https://www.udl.cat/ca/serveis/estiu/Historia/Seu_Urgell/

Per a l’estiu de 2024 s’han programat 3 cursos a la capital de l’Alt Urgell. Com cada any, es tracta de cursos de temàtica variada (en aquest cas, d’una banda teatre i, de l’altra, l’estudi del paisatge, els sòls, les roques i les aigües), per a poder atreure a un públic amb interessos diversos, i amb una relació directa, en la majoria dels casos, amb el territori en què es realitzaran.

El total del programa de la Universitat d’Estiu està format per 55 cursos, repartits en 13 localitats més el campus virtual de la UdL.

Els 3 cursos de la Seu, a part de sortides de camp per a conèixer directament diversos aspectes relacionats amb el territori, se celebraran al Centre Cultural les Monges (a les aules del CETAP, Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu), com ha vingut passant des de l’any 2015.

Els cursos, que s’impartiran entre els dies 15 i 19 de juliol, estan oberts al conjunt de la població i les inscripcions es podran realitzar entre el 16 de maig i la data d’inici de cada curs, sempre que hi quedin placen lliures. Per a matricular-se, caldrà descarregar una butlleta d’inscripció que estarà disponible al web http://estiu.udl.cat a partir del dia 16 de maig i enviar-la a l’adreça de correu electrònic estiu@udl.cat.

El programa complet de la Universitat d’Estiu estarà disponible, a partir del 2 de maig, al web http://estiu.udl.cat.

Està format per un total de 55 cursos que s’organitzen en una àmplia varietat d’àmbits temàtics, pensada perquè l’oferta resulti interessant per a públics diversos. S’impartiran en 13 localitats, a més d’una àmplia oferta de cursos en línia a través del campus virtual de la UdL.





RELACIÓ DELS CURSOS QUE S’IMPARTIRAN A LA SEU D’URGELL

L’Art de l’Actor: Fonaments de la Interpretació Teatral (20 h)

Coordinació: Emili Baldellou Pàmpols (Espai de Teatre de la UdL)

Dates: del 15 al 19 de juliol





Sòls i Geomorfologia II: l’Alta Muntanya (40 h)

Coordinació: Rosa M. Poch Claret (Departament de Química, Física, Ciències Ambientals i del Sòl de la UdL)

Dates: del 15 al 19 de juliol





Un Passeig per la Capçalera de la Conca del Segre, del Paleozoic al Quaternari: Roques, Fòssils i Geomorfologia

Coordinació: Josep M. Màsich Polo (Deptartament de Química, Física, Ciències Ambientals i del Sòl de la UdL)

Dates: del 15 al 19 de juliol





Es tracta d’uns cursos que cobreixen tant temàtiques de caràcter més general:

L’Art de l’Actor: Fonaments de la Interpretació Teatral, impartit pel director i dramaturg Emili Baldellou, responsable de l’Espai de Teatre de la UdL.

Amb contingut teòric i pràctic, és un curs adreçat a totes aquelles persones interessades en la tècnica d’actuació teatral, independentment de la seua experiència prèvia, té com a objectius principals descobrir els principis de l’actuació escènica, interpretar un text teatral i proporcionar les eines creatives i expressives necessàries per a crear personatges i enfrontar-se a la interpretació d’una escena teatral.





Com d’altres temàtiques més lligades al territori

Es proposen dos cursos molt vinculats amb les activitats d’estiu a la Seu d’Urgell i que al llarg dels anys han trepitjat molt territori pirinenc. Amb molts canvis durant tot aquest temps, tots dos cursos s’han anat organitzat des de la dècada dels anys 90.





Sòls i Geomorfologia II: l’Alta Muntanya.

La geomorfologia i l’edafologia discorren per camins paral·lels, atès que tenen el mateix objecte d’estudi: la fina capa superficial de l’escorça terrestre, amb èmfasi en les formes que adopta, en el primer cas, i en els sòls, en el segon. Els sòls són cossos tridimensionals, però també paisatges, i la seva distribució està fortament determinada per la seva posició en el relleu i pels materials on s’han format. Igualment, l’estudi de les geoformes i la reconstrucció dels paisatges requereix un bon coneixement i comprensió dels sòls que s’hi desenvolupen; en particular, els paleosòls indiquen les condicions paleoambientals dels dipòsits on es troben i permeten la reconstrucció de l’evolució del paisatge.

Curs essencialment de camp, en què es visitaran ambients de muntanya sota climes temperats, de subhumits a humits de la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Pallars, incloent-hi una visita guiada a la col·lecció Monòlits de sòls del Centre Territorial dels Pirineus de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, a Tremp. Es donarà especial rellevància als perfils de sòls i a la seva morfologia com a recursos didàctics. Es tindrà en compte el fet que el coneixement de les relacions sòl-paisatge no és només essencial en cartografia de sòls, sinó també en moltes altres activitats de recerca i en l’inventari o l’avaluació de sòls, com, per exemple, a l’hora d’avaluar els serveis ecosistèmics, la seva qualitat i salut. Es tindrà en compte la previsible evolució dels sòls davant de diferents amenaces ambientals, com ara el canvi climàtic o els canvis d’usos, a més de la seva aplicació en la correcta avaluació de riscos geològics i hidrològics (com allaus, esllavissades o avingudes). Tot això es farà sense perdre de vista que els sòls són objectes naturals, paisatges, recursos ambientals i medi de producció que cal gestionar i conservar.





Un Passeig per la Capçalera de la Conca del Segre, del Paleozoic al Quaternari: Roques, Fòssils i Geomorfologia,

L’objectiu del curs, bàsicament organitzat a partir de sortides de camp, és l’estudi de les roques que constitueixen la serralada dels Pirineus Centrals i l’observació de la seva disposició estructural mitjançant la realització de diversos itineraris geològics que permetran estudiar la composició mineralògica de les roques plutòniques i volcàniques, sedimentàries i metamòrfiques presents, així com el seu origen i formació. Aprofitant les joies dels paisatges càrstics i brolladors, s’estudiarà el funcionament de les aigües subterrànies que configuren els sistemes hidrogeològics d’aigües fredes i d’aigües calentes en aquest sector dels Pirineus Centrals, a més dels processos que han incidit en la formació i l’evolució geològica dels Pirineus i que han configurat la morfologia actual de la carena.

En quatre itineraris, s’observaran les roques i les estructures que configuren la serralada i els sistemes hidrogeològics, així com les fonts que els drenen, per a gaudir a la vegada de les aigües i el paisatge que els Pirineus ofereixen.