Integrar la perspectiva de gènere en el teu negoci

Cal implementar la igualtat d’oportunitats en el treball (AMIC)

Implementar la perspectiva de gènere en el teu negoci és imprescindible per a promoure la igualtat, crear un entorn inclusiu i satisfer les necessitats de tot el personal de manera equitativa. Per a fer-ho, en primer lloc és crucial realitzar una anàlisi detallada de la teva empresa per a identificar possibles bretxes de gènere en àrees com la contractació, la promoció, la compensació i la participació en la presa de decisions. Això t’ajudarà a comprendre millor on es poden realitzar millores i quines accions prendre.

Cal desenvolupar i aplicar polítiques de recursos humans que promoguin la igualtat d’oportunitats i la no discriminació en tots els aspectes de l’ocupació, des de la contractació fins a la capacitació i el desenvolupament professional. Assegura’t d’oferir igualtat de salaris i de proporcionar oportunitats equitatives de creixement i avanç per a tots els empleats, independentment del seu gènere.

De la mateixa manera, és fonamental fomentar una cultura organitzacional que valori la diversitat i la inclusió, i que promogui un ambient de treball segur, respectuós i lliure de prejudicis i estereotips de gènere. Això pot implicar la implementació de programes de sensibilització i capacitació sobre diversitat i inclusió, així com la creació de comitès o grups de treball dedicats a la igualtat de gènere.





Per Tot Sant Cugat