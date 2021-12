Quan s’esbraven les bombolles

Recentment ha tingut lloc l’entrega de premis de la Guia de Vins de Catalunya 2022. El premi a Millor Vi d’aquesta edició ha estat repartit a tres grans cellers. Recaredo, Gramona i Sabaté i Coca. Els tres pertanyen a Corpinnat.

Això em porta a pensar. Tenim al públic preparat per a tants noms diferents? Prou ens ha costat aprendre que el Cava no era Xampany (els més grans encara ho diuen) i ara, quan ja tothom ho comença a conèixer, n’apareix un que li diuen Clàssic Penedès i un grup de “caves” i a més potser dels més nostrats i li diuen Corpinnat.

Sé del cert, que aquesta divisió era necessària, personalment crec que no porta enlloc una Denominació d’origen per la manera de treballar, pel mètode que s’utilitza. Primer perquè no hi ha origen, després perquè la denominació no es basa en les característiques d’una zona en concret.

S’ha de dir, que després que hagin aparegut els Clàssics Penedès i els Corpinnat, amb zones molt més restringides, amb un origen concret, la D.O Cava ha començat a fer zones i subzones.

No es podien haver fet abans i donar valor al producte? No ara, quan vins com el Prosseco, essent un mètode Gran Vas (segona fermentació en dipòsit) té més valor que un mètode tradicional (segona fermentació a l’ampolla) a nivell mundial.

Tot i que soc un enamorat de les bombolles, perquè si una cosa tenen és que quan comences enganxen molt, és que s’estan esbravant. Potser estem davant d’un dels vins que tenen més joc a l’hora de menjar, des de l’aperitiu fins als postres. Però s’estan esbravant perquè la gent no pren bombolles, possiblement qui les segueix prenent és la gent de més edat i el seu consum es redueix a festes i festetes, bàsicament per brindar. Una llàstima.

A mi tant me fa com es digui el producte, si Cava, Clàssic Penedès o Corpinnat, cadascú sap perquè està en una denominació o una altra. Tot i que crec molt més en Corpinnat i Clàssic Penedès, que no pas en la D.O Cava, no puc ni vull desmerèixer tots aquells productors que formen part d’aquesta D.O i treballen formidablement bé. Mentre el producte estigui ben fet.

Així des d’aquí només dir-vos que destapeu bombolles, que apunteu amb el tap al cunyat a l’hora d’obrir l’ampolla i, si el toqueu hi ha premi!! Perquè qualsevol ocasió és la millor per obrir vins escumosos, no els deixeu esbravar, perquè no és un vi per a festes, perquè la festa ve quan s’obre un vi escumós!!

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012