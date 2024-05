Publicat un nou mapa geològic d’Andorra

Es tracta del primer mapa amb escala 1:25.000 (AR+I)

La investigadora d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Aina Margalef, lidera el grup que, després d’anys de recerca en l’estudi de la geologia del Principat, ha publicat l’article ‘Geology of the basement rocks of Andorra, central Pyrenees’, en el marc del projecte Mapa Geològic que coordina la investigadora d’AR+I.

En aquest article es presenta el mapa geològic a escala 1:25.000. Es tracta del primer mapa amb aquesta resolució, que aporta una millora en els mapes geològics ja existents i noves dades sobre estratigrafia, geocronologia, metamorfisme i estructura d’Andorra. El treball presenta el resultat d’harmonitzar els mapes geològics de recerques anteriors (Clariana 2015, Margalef 2015) que posteriorment s’han afinat en diferents campanyes de treball de camp al país.

L’article s’ha difós al Journal of Maps (JoM), una revista interdisciplinària d’accés obert per a investigadors que publiquen mapes i diagrames espacials en ciències de la física i socials.