1a Jornada sobre l’habitatge a Andorra: Reptes i propostes

Taula rodona de la primera Jornada sobre l’habitatge a Andorra (CEA)

Aquest dijous ha començat la primera Jornada sobre l’habitatge a Andorra organitzada conjuntament per l’AGIA, l’APBI i la FIABCI-Andorra. Durant dues sessions- dijous i divendres- diversos experts nacionals i internacionals, especialistes en la matèria, comparteixen els seus coneixements i experiències amb la voluntat d’avaluar els reptes i propostes del sector al voltant d’un tema d’actualitat nacional en el qual, com afirma el president de la L’APBI, Toni BEA, “el sector immobiliari és part de la solució i no part del problema”.

L’objectiu d’aquesta trobada és fer una anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Andorra per a poder, posteriorment, obrir un debat i oferir propostes de millora de manera conjunta. Com diu el president de l’APBI, Toni Bea “En el moment actual en el que ens trobem, on l’habitatge resulta un tema de molt interès i preocupació, cal analitzar amb criteri i rigor la realitat del sector, fora de visions sesgades, incompletes o populistes.”

La primera jornada -desenvolupada aquesta tarda de dijous- ha comptat amb tres ponències que han ofert una visió històrica de les conseqüències que ha tingut la intervenció dels preus del lloguer en altres països, a càrrec de l’investigador en economia immobiliària del DIW_Berlin, Konstantin Kholodin, que ha analitzat de forma rigorosa quins són els perniciosos efectes de la intervenció del mercat de lloguer i com la intervenció del mercat acaba generant indesitjables efectes col·laterals que acaben destrossant el sector.

També s’ha parlat dels alts costos de la construcció i s’han avançat possibles propostes de millora a càrrec de la directora de l’ACODA, Mònica Dalmau i la CEO del grup Enginesa-Peritaxa, Beatriz Pintos. El professor d’Economia de la UB, Gonzalo Bernardos, ha ofert una visió de tendència de futur en el sector de l’habitatge.

La primera taula rodona ha tractat amb detall algunes experiències recents de la limitació dels preus del lloguer, així com una evolució dels costos. Una taula compartida pel gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, el socidirector d’Abast Global, Marc Urgell i el Carles Sala, expert en polítiques d’habitatge.

La jornada continuarà divendres a partir de les deu del matí amb dues ponències a càrrec del president del Consell General COAPI d’Espanya, Gerard Duelo i del director de la càtedra en mercat immobiliari de la Universitat de Saragossa, Luis Fabra. A més, hi haurà una taula rodona centrada en oferir una visió nacional del sector i en plantejar propostes de millora per a Andorra, a càrrec del notari Joan C. Rodríguez Miñana; el president de l’APBI, Toni Bea i l’enginyer i membre de la junta de l’APTA, Jordi Cerqueda.

La Ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol clourà l’acte, que té vocació de continuïtat i que es pot seguir a través del canal de YouTube de les Jornades: https://www.youtube.com/@HabitatgeAndorra/featured=shared