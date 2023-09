Preveuen una bona temporada de bolets, de moment

Cistella de bolets (Foto: Diputació de Lleida)

Les prediccions climàtiques apunten a uns mesos de setembre, octubre i novembre més humits del normal al Pirineu i Prepirineu, amb la qual cosa es preveu una bona temporada de bolets, una mica per sobre del normal, i que es podria allargar més de l’habitual. Així ho indica Juan Martínez de Aragón, micòleg i investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), situat a Solsona, que ressalta que “si plou durant els propers mesos i tenim una temperatura relativament alta, la producció de bolets serà positiva”.

Tanmateix, el micòleg puntualitza que aquestes previsions estan condicionades a la pluviometria, el vent i la temperatura, factors que poden variar de setmana en setmana. Martínez de Aragón recorda que a més de la pluja, que és bàsica, la producció de bolets depèn de factors com l’absència de vent fort (que elimina la humitat i en frena, per tant, la proliferació) o l’arribada del fred en forma de neu o gelades (a les cotes altes amb fortes innivacions on es manté la neu tampoc hi poden créixer bolets).

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida recull que si les bones condicions es concreten, la temporada, que habitualment finalitza la segona quinzena de novembre, es podria allargar fins a finals de desembre, amb una producció que podria arribar als 150 quilos per hectàrea a les zones altes del Pirineu i entre 30 i 100 quilos per hectàrees en cotes més baixes (entre 90 i 100 a les zones de pi roig, entre 60 i 70 a les zones de pinassa i 30 a les de pi blanc).

Quant a la tipologia dels fongs, es podran collir rossinyols, gírgoles i bolets de prat (moixernons i carreretes), sense oblidar els apagallums, rovellons, pinetells i camagrocs, entre d’altres. Els tècnics del Centre Tecnològic Forestal del Solsonès recomanen als boletaires un comportament respectuós amb l’entorn i amb les propietats particulars, ja que en general aquests bolets es trobaran en boscos privats.





Activitats vinculades als bolets

A més de la cerca de bolets, els visitants podran gaudir d’un ampli ventall d’activitats relacionades amb el món dels fongs com ara les Jornades Gastronòmiques Km0 a l’Alta Ribagorça (de l’1 d’octubre a l’1 de novembre) i la Fira del Rovelló de Coll de Nargó, a l’Alt Urgell (7 i 8 d’octubre), que se celebra conjuntament amb l’Aplec de l’Escalada. També destaquen les XI Jornades Micològiques del Pallars Jussà (els caps de setmana d’octubre); la Fira de la Terra del Solsonès (21 i 22 d’octubre), que aplega la Fira Ecològica i el Mercat del Bolet i altres activitats al voltant dels fongs, i la Fira del Bolet d’Isona, al Pallars Jussà (21 i 22 d’octubre), entre d’altres.





Gran varietat de bolets silvestres

Els boscos del Pirineu, especialment els de l’Alt Pirineu i la Cerdanya, i també els del Cadí, al Prepirineu, són una destinació molt preuada pels boletaires. En general la temporada de tardor es desenvolupa entre setembre i novembre, tot i que es pot allargar fins al desembre, depenent sempre de factors ja esmentats com la calor, la pluja i el vent.

La zona, pel seu caràcter eminentment rural i per la seva orografia, afavoreix l’aparició d’una gran varietat de bolets silvestres. Durant tot l’any —però molt especialment a l’octubre i al novembre— els boscos i els prats del Pirineu ofereixen una gran diversitat de vegetació i de clima que propicien la recol·lecció de fongs. Rovellons, fredolics, ceps, cama-secs i camagrocs neixen a les diferents contrades del territori, especialment a la Val d’Aran, l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Segarra i el Solsonès. També pot ser una bona temporada a Andorra. A la plana són també freqüents els apagallums o els pebrassos.