Es crea l’Autoritat d’Homologació Andorrana que s’encarregarà del reconeixement internacional de peces i accessoris per a vehicles automòbils

El Govern ha aprovat aquest dijous la creació, regulació i establiment de tarifes de l’Autoritat d’Homologació Andorrana. Aquest és el pas necessari que segueix a la ratificació, feta l’any passat per part del Consell General, de l’Acord relatiu a l’adopció de reglaments tècnics harmonitzats de les Nacions Unides aplicables a vehicles de rodes i als equipaments i les peces que s’hi puguin muntar i/o utilitzar, i sobre les condicions de reconeixement recíproc de les homologacions concedides conforme a aquests reglaments de les Nacions Unides.

D’aquesta manera, l’Autoritat d’Homologació Andorrana serà l’encarregada de reconèixer, d’acord amb la normativa internacional, les peces i accessoris per a vehicles automòbils que es desenvolupin tant al país com a l’estranger. Així, aquestes peces estaran homologades i es podran comercialitzar a la resta de països adherits a aquest Acord de les Nacions Unides. A més, l’organisme actuarà com a punt de contacte amb la resta d’autoritats d’homologació. La voluntat del Govern, amb la creació d’aquest nou organisme, es poder obrir les portes a noves oportunitat de negoci per al sector industrial, gairebé inexistent al país.

L’Autoritat d’Homologació Andorrana queda adscrita orgànicament, funcionalment i pressupostàriament al ministeri competent en matèria de vehicles, i pot delegar les seves competències designant un o diversos serveis tècnics perquè duguin a terme els assajos i les inspeccions necessaris per a les verificacions requerides als efectes d’una l’homologació.