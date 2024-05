El 13è ‘Parlem d’Història’ consolida l’Espai Ermengol com a marc de presentació dels treballs de recerca jove de la Seu i comarca

Cartell amb el programa del Parlem d’Història 2024 (Aj. la Seu)

La setmana vinent arrenca la 13a edició del cicle ‘Parlem d’Història’ que enguany consolida l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat com a marc per a presentar els treballs de recerca jove, concretament de 4t d’ESO de l’Institut-Escola d’Oliana i de 2n de Batxillerat de l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell.

A més a més, el Parlem d’Història continua amb la seva tasca de divulgació de fets històrics ocorreguts al municipi urgellenc i comarca a càrrec d’historiadors i historiadores del territori. Així, el pròxim dimecres, 8 de maig, el cicle de les quatre xerrades programades l’obrirà Alba Pampalona amb la conferència que porta per títol ‘Aliances i poder: les dones de la casa vescomtal de Castellbò’.

La següent xerrada serà el dimecres, 15 de maig, i anirà a càrrec de Rafel Mitjans, Teresa Soler i Lluís Obiols amb ‘La música dels gegants. El flabiol i el tamborino de la Seu d’Urgell’. El dimecres 22 de maig serà el tron de la xerrada que oferirà Javier Salazar amb ‘La Seu d’Urgell, baluarte del carlismo (1874-1875)’.

La darrera conferència d’aquest tretzè Parlem d’Història serà la que impartirà Daniel Fité, amb ‘Un rei al Pirineu: la visita d’Alfons XIII a la Seu d’Urgell de l’any 1924’.

Totes quatre conferències, que tindran lloc a l’Espai Ermengol, s’iniciaran les vuit del vespre. L’entrada és lliure.





Recerca Jove

El Parlem d’Història també engloba en la seva programació l’apartat Recerca Jove: presentacions de treballs de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat d’alumnes de la Seu d’Urgell i comarca.

Així, el dijous 9 de maig, a les vuit del vespre, tindrà lloc la presentació dels treballs de 4t d’ESO de l’Institut-Escola d’Oliana sota el títol ‘La memòria de la guerra civil i postguerra a Oliana’, treball acadèmic de les alumnes Judit Boix, Cristina Floruc, Ona Ginestà i Noemí Marsiñach, a partir de les entrevistes realitzades a persones grans d’Oliana i la investigació sobre aquesta etapa històrica. Val a dir que cada alumna, a més del treball acadèmic, ha realitzat un treball creatiu:

· Judit Boix. La memòria de la guerra civil a Oliana. Guerra Civil i postguerra a Oliana. Revista de divulgació pel poble. Interessant el búnquer del seu avi on s’amagaven durant la guerra.

· Cristina Floruc. S’oblida tot: l’oblit durant la postguerra franquista. Postguerra a Oliana. Cançó “S’oblida tot”.

· Ona Ginestà. La joventut robada d’un biberó: creació d’un conte a partir de la memòria de la guerra civil a Oliana. Guerra civil i postguerra a Oliana (amb visió de dona). Conte (infantil-adult) sobre la lleva del biberó amb imatges realitzades amb IA.

· Noemí Marsiñach. Francisco Marsiñach al descobert. Investigació de la Guerra Civil a partir de la història de vida del seu besavi: “Francisco Marsiñach, de pagès a soldat”). Projecte creatiu en forma de diari del seu besavi.





El dijous 23 de maig, a les vuit del vespre, serà el torn de les presentacions del treballs de recerca de 2n de Batxillerat d’alumnes de l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell:

El jaciment del pati de Les Monges , a càrrec d’ Andrea Cortés .





, a càrrec d’ . L’empremta de la Segona República, a càrrec d’Andreu Saiz.

Tant les xerrades com les presentacions del treballs de recerca jove es podran seguir en directe pel canal de YouTube de l’Espai Ermengol on hi quedaran enregistrades.





Visita guiada: ‘La Seu i l’aigua’

El Parlem d’Història 2024 es clourà amb una visita guiada que tindrà lloc el dimecres, 5 de juny, sota el títol ‘La Seu i l’aigua’, on es visitaran diferents punts de la ciutat per a conèixer usos que s’ha fet de l’aigua històricament al municipi. Aquesta activitat, que s’iniciarà des de l’Espai Ermengol, a les vuit del vespre, també és gratuïta.

La 13a edició del Parlem d’Història 2024 compta amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. Pel que fa a la Recerca Jove, hi col·labora l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, i com a novetat d’enguany l’Institut Escola d’Oliana. També el Parc Olímpic del Segre on també hi passarà la visita guiada dedicada als diferents usos de l’aigua a la ciutat.