Portada del llibre “Recupera la teva ment, reconquista la teva vida”, de Marian Rojas Estapé

Títol: Recupera la teva ment, reconquista la teva vida

Autora: Marian Rojas Estapé

Pàgines: 384

Editorial: Columna

Cada cop estem més impacients i irritables i tolerem menys el dolor. Notes que et costa més parar atenció? Qui no ha sentit ansietat el darrer any? Qui no tolera pitjor l’avorriment i el dolor? Notes que et costa més parar atenció?

Vivim en l’era de la gratificació instantània, en la cultura de la immediatesa i les recompenses, busquem la felicitat a cop de clic. Portem una vida agitada i intensa, i amb el mode fast activat. Som drogodependents emocionals inundats de múltiples distraccions. Tot això té un impacte en la nostra capacitat de prestar atenció al que és important, d’aprofundir i de concentrar-nos.

La bona notícia és que podem rescatar l’atenció perduda, tornar a reconnectar amb nosaltres mateixos i amb tot el que és meravellós que ens envolta per a trobar aquest equilibri emocional que tant desitgem.

En aquest llibre, la doctora Marian Rojas Estapé, amb el seu estil divulgatiu i científic, aprofundeix en aquestes qüestions i altres. Et presenta la dopamina, l’hormona del plaer, i com afecta a la recerca de recompenses immediates que estan a l’ordre del dia.

“Recupera la teva ment, reconquista la teva vida”, t’ajudarà a aturar-te a pensar sobre com reacciones quan et trobes envoltat d’emocions que no saps gestionar i et proporcionarà eines perquè et comprenguis millor i així puguis recuperar el control de la teva vida.





Font: lacasadellibro