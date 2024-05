La bretxa salarial entre dones i homes al Cos General i Diplomàtic del Govern se situa en el 0,28%

Mariona Cadena i Marc Cornella durant la seva compareixença (SFG)

La igualtat entre dones i homes és un aspecte nuclear de la protecció dels drets humans, el funcionament democràtic i la justícia social. Per aquest motiu, la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i el secretari d’Estat de Funció Pública, Marc Cornella, han presentat avui dijous el Pla d’igualtat del Cos General i Diplomàtic de Govern 2024-2028.

Aquest document es desprèn de la Llei 6/2022 per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, la qual estableix l’obligatorietat d’elaborar i disposar de plans d’igualtat a les administracions públiques i les empreses de 50 o més treballadors, amb l’objectiu de, essencialment, garantir l’absència de qualsevol discriminació per raó de sexe al treball.

El Pla d’igualtat presentat aquest dijous s’articula en tres principis bàsics: foment de la igualtat d’oportunitats en l’entorn laboral, promoció d’entorns de treball lliures de discriminació i d’assetjament, i impuls de la conciliació de la vida laboral i familiar.

En aquest sentit, Cadena ha destacat que el pla d’accions conté iniciatives immediates i altres que s’han d’anar desplegant; com ara l’anàlisi i reducció de la bretxa salarial entre dones i homes, que actualment se situa en el 0,28% en perjudici de les primeres; la implementació de dues formacions anuals en matèria d’igualtat a tota la plantilla del Cos General i Diplomàtic; o la revisió de la reglamentació referent a la selecció i promoció o de la conciliació laboral i familiar.





Una comissió de treballadors per a garantir la independència del procés d’elaboració del pla d’igualtat

Cadena ha explicat que, seguint el que marca la llei 6/2022, l’elaboració del pla ha anat a càrrec d’una comissió d’igualtat, formada per vuit treballadors del Cos General que s’hi van presentar voluntaris i tots ells van rebre una formació específica de vuit hores i, durant tot el procés de treball, van comptar amb el suport d’una empresa especialitzada. En aquest sentit, la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana i la Secretaria d’Estat de Funció Pública han coordinat totes les fases de confecció del pla.

“L’objectiu del fet que els treballs hagin anat a càrrec d’una comissió, formada pels mateixos treballadors, ha estat garantir la màxima independència en l’elaboració del pla. D’aquesta forma, els càrrecs polítics hem orientat i donat suport, però no incidit en el resultat”, ha emfatitzat Mariona Cadena.

Un cop constituïda la comissió, els treballs per a fer realitat el pla d’igualtat es van iniciar amb la fase de diagnosi de la situació del personal a l’administració, recopilant dades desglossades per sexe. Una etapa crucial que es va dividir en l’anàlisi qualitativa, mitjançant un qüestionari a la intranet adreçat al personal del Cos General i Diplomàtic i que va cloure amb 437 participants. Aquesta va recollir percepcions sobre l’entorn laboral. Alhora, i gràcies a les dades i estadístiques internes facilitades per Funció Pública, es va dur a terme l’anàlisi quantitativa sobre temes com la representació de gènere dins de l’administració o les bretxes salarials.





Resultats de l’anàlisi: una radiografia de la situació al Cos General i Diplomàtic

En aquest sentit, la secretària d’Estat Mariona Cadena ha assenyalat que els punts que s’han estudiat són els següents: selecció de personal i contractació de persones; promoció professional; classificació professional i valoració de llocs de treball; retribucions; exercici dels drets de conciliació de la vida familiar i laboral; i, finalment, prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

D’aquest treball, en termes qualitatius, destaquen qüestions com que el 83% dels participants consideren que hi ha igualtat quan es produeixen processos de selecció interns, o que la majoria dels enquestats (un 72%) considera que el sexe no influeix en aquestes decisions, suggerint una percepció de neutralitat en els processos de contractació. Sobre la conciliació laboral i familiar, hi ha una tendència generalment positiva en la percepció de les mesures del Govern, essent la valoració més freqüent un 7 sobre 10. Finalment, un 56% dels enquestats no sabria com actuar en cas de conèixer una situació d’assetjament sexual o per raó de sexe a l’administració.

Pel que fa a les dades quantitatives, sobresurt el fet que el 73,1% del personal del Cos General i Diplomàtic són dones i el 26,9% són homes, mentre que la majoria de les posicions directives (64,8%) o de comandament (59,5%) estan ocupades per homes. Quant a les retribucions, segons les dades de l’any natural 2023, els homes perceben un salari global mitjà de 2.863,58 euros, mentre que el de les dones se situa en 2.855,57 euros. Unes dades que revelen una bretxa salarial de 0,28% en perjudici de les dones, i a les quals s’han d’afegir la mitjana de complements percebuts en el mateix període: 136,76 euros en les dones i 383,54 euros en els homes.

“Aquestes dades sobre la bretxa salarial ens situen en una bona posició a escala europea, per sota de Luxemburg, que encapçala la llista amb una bretxa positiva a favor de les dones del 0,2, i per sobre de Romania, que el segueix amb un 3,6% en perjudici de les dones. Així mateix, també estem per sobre dels països veïns, Espanya i França –amb una bretxa salarial del 8,9 i 15,4%, respectivament–, així com la mitjana europea, que se situa en un 12,7%. No obstant això, treballarem per l’equitat total i reduir-la fins a un 0%”, ha apuntat el secretari d’Estat de Funció Pública.





Pla d’accions: una eina viva per a refermar la igualtat en l’àmbit laboral

D’altra banda, Mariona Cadena ha afirmat que el treball d’anàlisi representa una radiografia de la situació actual i, així doncs, observant els resultats la comissió d’igualtat ha determinat diferents accions per a donar a conèixer les mesures en pro de la igualtat que ja estan en vigor i, també, per a abordar les àrees de millora escaients.

La secretària d’Estat ha recordat que el pla d’igualtat té una vigència de quatre anys, és a dir fins al 2028. Per aquest motiu, el text es concep com a una eina viva que inclou iniciatives d’aplicació més immediata, així com accions que s’hauran d’anar especificant i desplegant al llarg del temps. Totes elles, independentment de la seva tipologia, manifesten el compromís del Govern amb una societat on la igualtat de gènere i la no discriminació siguin una realitat efectiva. “A través del pla d’igualtat fem un pas ferm cap a la construcció d’un futur més inclusiu i equitatiu per a tothom”, ha afirmat Cadena, que ha recordat que, un cop finalitzi la vigència del present pla, s’haurà d’elaborar un de nou.

Entrant al detall, la primera de les accions del pla és treballar en la revisió de tota la reglamentació interna referent a la selecció; l’accés a la funció pública; la formació; la promoció i desenvolupament professional; així com la valoració de llocs de treball per tal d’incloure la perspectiva de gènere i assegurar la igualtat. En aquest sentit, Marc Cornella ha exposat que la Llei de la Funció Pública inclou, quant al procés de selecció de personal, criteris per a garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Segons ha afirmat el secretari d’Estat, aquests procediments també se segueixen en qüestions com la promoció professional. En tot cas, i tenint en compte la percepció recollida a l’anàlisi inicial, s’iniciaran els treballs per a revisar tota aquesta normativa.

La segona de les accions consisteixen a dissenyar i planificar un Pla d’Informació i sensibilització, així com implementar dues accions formatives anyals per a la totalitat de la plantilla del Cos General i Diplomàtic en matèria d’igualtat pel període 2024-2027. Precisament, la tercera acció concreta aquesta, enfocant un pla especial de sensibilització i formació per a un lideratge inclusiu dirigit als comandaments i directius per tal de garantir una gestió inclusiva i equitativa de les persones.

La quarta acció se centra a revisar la reglamentació en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar. Cornella ha informat que, malgrat la bona valoració dels treballadors sobre la situació actual gràcies a les accions en pro de la flexibilització aprovades pel Govern, es procedirà a analitzar la normativa existent. La cinquena de les accions és analitzar encara més la bretxa salarial per nivells i posicions, així com treballar per a reduir-la.

A l’acció sisena s’indica la necessitat de posar en marxa i a disposició de les persones que formen part del Cos General i Diplomàtic els protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe, una qüestió en la qual la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana ja està treballant i que s’afegirà pròximament al pla d’igualtat.

Al pla d’accions es conté també la realització d’una auditoria de comunicació interna i externa per a valorar el nivell d’ús del llenguatge inclusiu. Aquesta iniciativa es complementarà amb la creació del manual intern de comunicació i estil amb la perspectiva de gènere tant per a les comunicacions internes com externes.

La novena acció és revisar el manual de funcions, les descripcions de llocs de treball i el manual de competències. I, la darrera, és la realització d’un estudi detallat de la configuració actual de la plantilla per posicions, grups funcionals i nivells per tal de definir uns objectius numèrics concrets i establir un pla d’acció concret pel període 2026-2027.