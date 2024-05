El Passeig Valira, a Sant Julià, romandrà tancat mentre no es reparin els danys provocats pel despreniment

Una part del despreniment al Passeig Valira (Comú de Sant Julià)

Segons informa el Comú de Sant Julià de Lòria, un cop avaluats els desperfectes provocats per una petita esllavissada de terra, la reobertura del Passeig Valira es posposa fins que no s’hagin enllestit els treballs d’adequació del camí. Unes tasques que estan condicionades al cabal del riu que actualment és important. Com a mesura de seguretat, l’accés als vianants hi està restringit provisionalment des de dimarts.

Paral·lelament, en el marc del pressupost del 2024 aprovat fa dues setmanes, el Comú ha previst una partida d’uns 50.000 euros per a adequar el Passeig Valira. Les millores s’hi faran per fases ja que fa alguns anys que no s’hi destina cap inversió a banda del seu manteniment. Aquest 2024, es procedirà a la consolidació dels murs així com a la millora de les baranes i de la seguretat.

El Passeig Valira connecta l’Avinguda Rocafort amb la plaça Francesc Cairat i es va inaugurar el 2013 per a apropar el riu al poble i oferir un nou indret d’esbarjo o per a caminar.