Andorra acull una nova edició del Millessim GT Tour Cevennes Roussillon, l’únic ral·li europeu de sèrie GT

Vehicles participants al ral·li turístic belga Millessim GT Tour Cevennes Roussillon (ACA CLUB ESPORTIVA)

La quarta edició del ral·li turístic belga Millessim GT Tour Cevennes Roussillon, per tercera vegada, ha triat el Principat d’Andorra per a disputar-hi dues de les quinze proves especials. Amb un total de quatre etapes, el ral·li va sortir el passat dimarts, 30 d’abril, des de la localitat d’Alès per a fer nit a Cap d’Agde i va arribar ahir dijous a la tarda a Andorra per a disputar una de les especials. Els crono es va posar en marxa passades les 17 hores i un total de 38 equips van fer el tram al Coll d’Ordino, en direcció Canillo – Ordino.

Un cop disputat el tram del dijous, tots els participants i l’organització, prop de cent persones, van gaudir d’un còctel i sopar. Avui divendres i abans de continuar el trajecte en direcció Perpinyà, els participants han disputat una segona prova al Coll d’Ordino, en direcció Ordino – Andorra.

ACA CLUB ESPORTIVA ha tingut la responsabilitat de l’organització i el control dels dos trams cronometrats al territori andorrà. Des de la secció esportiva del Club han expressat: «Estem molt satisfets amb l’arribada del Millessim GT Tour Cevennes Roussillon a Andorra i organitzar dues proves especials al nostre país. És un ral·li amb dimensions diferents als que hem vist fa no gaire com el Tour Auto o com el que rebrem a finals d’aquest mes amb el Rallye des Princesses, i és una satisfacció molt gran continuar implicats en la promoció d’Andorra, un dels valors fundacionals del Club i, fidel a aquest valor és que des d’ACA CLUB treballem per a contribuir de manera activa a la promoció turística del nostre país tant dins com fora de les nostres fronteres».





CALENDARI ACA CLUB ESPORTIVA 2024

30 MAIG

RALLYE DES PRINCESSES RICHARD MILLE





14-15-16 JUNY

PUJADA ARINSAL





20-21 SEPTIEMBRE

LA TRANSPYRÉNÉENNE – 13ra edició





27-28 SETEMBRE

RAL·LI D’ANDORRA HISTÒRIC





19 OCTUBRE

PUJADA A LA PEGUERA