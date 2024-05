PS: “Govern haurà de redactar el pla estratègic de prevenció del suïcidi en tres mesos”

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela (PS)

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha entrat avui divendres, a Sindicatura, una moció on s’insta al Govern a redactar i aprovar un pla estratègic nacional de prevenció i lluita contra el suïcidi (2024-2028) en un termini màxim de tres mesos. L’objectiu és reduir la prevalença i l’impacte de la conducta suïcida amb un sistema integral i eficient de prevenció, intervenció i seguiment tenint en compte la perspectiva de gènere i amb prioritat pels grups de més risc en les seves accions i plantejaments. Els socialdemòcrates també encomanen a l’executiu a crear i posar en marxa un Observatori de salut mental i addiccions en un període màxim de quatre mesos.

La moció prové arran de la pregunta oral que ahir dijous va formular la consellera general i presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, sobre l’estat de l’estratègia nacional del pla estratègic de prevenció i lluita contra el suïcidi. La moció subratlla la necessitat i priorització de la realització d’aquest pla arran de l’increment dels factors de risc del suïcidi -com l’aïllament i l’impacte econòmic i social- i la manca de dades sanitàries i socioeconòmiques per a promoure una millor tasca diagnòstica i de tractaments que contingui indicadors de qualitat, funcionalitat i resultats per a comparar si les teràpies aplicades als pacients són les correctes per a cada cas.

El text presentat pels socialdemòcrates també fa èmfasi en la falta de recursos a l’Àrea de Salut Mental del SAAS i les llargues esperes que pateixen els pacients entre demanar cita i la primera visita -algunes superiors a un mes-, la sobrecàrrega de les associacions professionals perquè des dels ministeris de Salut i Afers Socials no estan realitzant les tasques, i la poca celeritat de treball del ministeri. En aquest sentit, es destaca que des de març de 2022 s’està dissenyant el pla especial de prevenció i abordatge de la conducta suïcida que havia d’organitzar un equip de salut mental comunitària per a fer el seguiment dels pacients, així com “l’incompliment d’una de les línies estratègiques del PISMA com és el suïcidi i la seva estratègia nacional, que havia d’estar enllestida entre març i juny del 2023″.